“党建引领+群事群议” 激发小区居民自治新活力

近日，晚报报道了西工区凯旋巷市房管局家属院实行居民自治两年多，小区大变样一事，有市民来电话想联系该小区“取经”，也有人向记者介绍其他小区的自治经验。

近日，晚报报道了西工区凯旋巷市房管局家属院实行居民自治两年多，小区大变样一事，有市民来电话想联系该小区“取经”，也有人向记者介绍其他小区的自治经验。记者走访发现，无主管小区实行居民自治，有的小区自治没多久就见成效，有的小区能坚持十几年，“党建引领+群事群议”是这些小区自治做得好的关键。＞＞＞新闻回顾

电焊条厂家属院：党建引领，自治半年变化大

25日，记者来到位于涧西区的电焊条厂家属院，便民服务墙上罗列了27个便民电话，其中不少都是手机号。在小区门口，新建的智慧安防系统正在调试。

电焊条厂家属院1989年投用，1996年因企业破产成了无主管小区，直到2015年才由武汉路社区代管。尽管社区贴钱又出力，但由于物业费收不齐，小区经费短缺，一些问题很难彻底解决。

今年2月，因疫情防控需要，小区成立了党支部，4月成立了业委会，居民们商议决定走自治路。“我们是‘红色业委会’，7个成员里有4个是小区党支部成员，剩下的也有人已经提交了入党申请书。”小区党支部书记、业委会成员刘景敏说，小区日常管理由业委会负责，大家分工明确、不领工资，不管有啥事都通过党群议事会，邀请社区党委、小区党支部和居民代表协商解决。在党建引领下，小区自治氛围越来越浓，居住环境不断改善。

太平街19号院：自治17年，群事群议打造和谐小区

太平街19号院位于老城区东北隅街道办事处青年宫社区，自2003年起实行居民自治。25日，记者在该小区看到，院中间的藤架上绿意盎然，车辆停放有序，小区老而不旧。

该小区自治委员会主任、57岁的李宝三介绍，太平街19号院属于回迁小区，2002年交房，但物业公司只干了一年就撤场了。由于小区只有154户居民，且物业费定得低，居民们看找不来物业公司，只好自己管自己。

“刚开始，几位叔叔阿姨出面收卫生费、路灯费，后来他们年龄大跑不动了，我和几个‘年轻人’就把任务接过来了。”李宝三说，小区一共10个单元，每个单元都有专人负责，每户每月统一交6.6元管理费用于小区保洁和公共水电，这笔钱虽不多，但由于自治委员会成员不领工资，维持收支平衡不成问题，还会略有结余。

“大家的事情大家办，我们小区最大的特点就是群事群议。”李宝三说，几个月前，小区化粪池堵塞，水泥地面塌陷了30多平方米。在青年宫社区指导下，自治委员会组织小区居民开会，大家决定申请房屋专项维修资金，如果申请不下来，就以户为单位，按住房面积均摊改造费用。由于小区没有物业公司，申请工作全部由社区和自治委员会代办，居民们都很配合，主动在预算分摊表上签字。最后，经房管部门审批，化粪池被改造一新，塌陷的路面也被回填，3.5万元费用全部来自房屋专项维修资金。

社区点评：“党建引领+群事群议”，激发居民自治新活力

“小区自治的关键在业委会和自治委员会，而业委会和自治委员会的关键在于党建引领。”武汉路社区党委副书记彭梦蝶认为，基层党组织是党联系群众、服务群众的“神经末梢”，推进小区自治要坚持党建引领，通过小区党支部建设带动“红色业委会”和党群议事会建设，解决小区自治中出现的各类问题，让小区党支部真正成为小区治理的“主心骨”。

青年宫社区管辖小区26个，其中无主管小区20个，近年来在社区引导下，这些无主管小区相继实行居民自治。该社区党委书记宋超说，在自治过程中，社区注重发动小区里愿干事、能干事的热心居民，引导他们成立党支部和业委会，发挥党群议事会制度优势，坚持群事群议，让居民共享自治带来的变化。

记者在采访中注意到，党建引领和群事群议在老旧小区自治中发挥关键作用，引导小区党支部、业委会、自治委员会、自治小组与居民共治共享，正在给老旧小区带来实实在在的变化。（记者 牛鹏远）