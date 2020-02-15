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莫高窟《五台山化现图》：一壁看尽众生相
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-27 08:24
敦煌展厅展出画面的局部

　　展品小档案

　　●展品名称：莫高窟第61窟的《五台山化现图》

　　●年代：五代

　　●形制：壁画

　　●简介：莫高窟中最大的一幅壁画，绘制了五台山周围的地理形势、山川景色及风土人情等。

　　当您来到洛阳博物馆二楼，走进三大石窟联展的敦煌展厅时，看到左手边那幅巨大的壁画，很难不为其所动。这就是位于莫高窟第61窟的《五台山化现图》的部分复制图。莫高窟第61窟是五代后期的一个洞窟，因为主要供奉文殊菩萨，故又称“文殊堂”，而位于窟室后壁的巨幅壁画，是莫高窟最大的佛教史迹图，图上的建筑有200多处，所画人物500多位，可谓“一壁看尽众生相”。

　　敦煌研究院工作人员介绍，文殊菩萨在佛国具有无穷的智慧，传说他的道场在山西五台山，因此这幅《五台山化现图》才会出现于这个洞窟。在原窟里，这幅图全长13.45米，高3.42米，规模宏大，气势雄伟。整幅图详细描绘了从山西太原途经五台山到河北镇州(今河北正定)方圆250公里的地理形势、山川景色及风土人情，图中的大小城郭、寺院、塔、草庵等错落有致，其间穿插着高僧说法、信徒巡礼、著名史迹等，一些寺院如大佛光寺、大法化寺等在文献中都有记载，有的佛寺至今尚存。

　　整幅图分为上、中、下三部分，上部是各种菩萨化现景象，中部描绘五台山5个主要山峰及大寺院的情况，下部表现通往五台山的道路，包括从山西太原到河北镇州沿途的地理情况，充满生活气息。

　　此次敦煌展厅展出的是图的中间部分，即五台山山峰和寺院的情况。只见大大小小的寺院大多采用简练概括的表现形式，著名的十大寺院如大清凉寺、大金阁寺、大王子寺等，多为方形大院绕间回廊，有山门、角楼，院内有佛殿；中型寺院一般无角楼，只有一道山门，内有一座两层殿堂；普通小寺只有一座三楹殿堂。

　　如果仔细观察您还可以看到，在五台山周围数百里的山川景色中，有百姓割草、饮畜、推磨、舂米，以及开设客舍、店铺等现实生活情景，画师用写实手法让人物在图中三五成群结队而行，经山城、拜寺塔，到处都有人物活动。

　　这幅壁画展示了1000多年前古代中国各式各样的建筑形象，由于现存的唐、五代建筑实物极为稀少，这些建筑形象显得非常珍贵。颇为传奇的是，据梁思成的弟子莫宗江先生回忆，1937年，梁思成、林徽因夫妇就是凭借着这幅敦煌壁画的指引，带着中国营造学社的助手在山西五台深山中找到一座佛光寺，该寺东大殿自此成为国内最早被发现的唐代木构建筑。

　　“这幅图把艺术想象和现实生活结合在一起，把宗教神灵和世俗人物绘于一壁。”敦煌研究院专家介绍，远观这幅壁画有神圣庄严的气势，近看却是真实的生活情景，因此这幅图不仅是内容丰富的佛教史迹图、气势壮观的山水人物图，也是一幅形象的历史地图、形式多样的古代建筑图、包罗万象的社会风情图，为研究唐代和五代时期的佛教、社会、交通、地理和建筑，提供了极其丰富珍贵的资料。(记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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