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“老赖”家属称病阻挠执行 医生检查后说“她身体没问题”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-27 08:09

　　“眼看受害者家属痛失至亲，没了顶梁柱也没了经济来源，被执行人却拒不履行赔偿，我们决定依法强制搜查被执行人的财产，以保障申请人的合法权益。”昨日，提到前两天的一起执行案件，偃师法院执行员额法官王占和斩钉截铁地说。

　　他肇事致人死亡却不赔偿，受害人家属申请强制执行

　　2015年，57岁的金某无证驾驶机动车与行人代某相撞，致使52岁的代某死亡。经偃师法院依法审理，判决金某赔偿各项费用共计140711.58元，并处有期徒刑六个月缓刑一年。判决生效后，金某迟迟不主动履行生效判决确定的义务，这让代某家属的生活雪上加霜。

　　办案法官说，受害者代某生前是家中顶梁柱，其上有80多岁的老母亲需要照顾，其爱人李女士身体不适长期服药，膝下一儿一女，女儿已出嫁，儿子有残疾没有劳动能力，需要家人照顾。代某去世后，家中一下子没了经济来源。眼看金某迟迟不予赔偿，代某的家人向偃师法院申请强制执行。

　　在立案执行后，偃师法院通过网络查控系统执行回1730元，还司法救助受害者家属1万元。让执行法官着急的是，他们对金某名下的财产进行了查询，未发现有更多可供执行的财产。经受害者家属同意后，2016年，该案终结当次执行程序。

　　见他不断添置家电却不赔偿，法院决定严厉打击

　　“原以为被执行人家中条件同样困难，但我们走访发现并非如此。”王占和说，过去4年间，他们利用休息时间多次到金某家中走访，发现其家中不断添置冰箱等大件家电。对于肇事赔偿案，金某迟迟不再赔付分文。过去4年间，金某要么称没钱，要么避而不见。

　　今年，受害者家属决定向法院申请恢复执行程序。今年十一假期，偃师法院执行法官将被执行人金某拘传至法院，但金某仍以无财产为由拒不履行赔偿义务，法官遂依法对其采取司法拘留十五日的惩戒措施。

　　近日，执行人员又获得最新消息，躲避在外的金某在工地务工，每天收入可观。“我们推测他将收入以现金形式储存，或者将收入存在其他账户。”王占和说，为了维护申请人权益，打击拒执行“老赖”的嚣张气焰，他们决定依法开展强制搜查行动。

　　戳穿“老赖”家属装病谎言，法院依法强制搜查出现金1.79万元

　　10月23日7时，执行人员集结完毕。半小时后，众人抵达金某家中。发现金某不在家，执行法官在人大代表、政协委员以及镇政府、村委干部的现场见证下，向金某的爱人宣读搜查令。而后，搜查小组对金某住所展开强制搜查。

　　“这次搜查同样不顺利，刚开始，金某的妻子就哭喊称身体出现不适。”王占和说，他们随后通知救护人员到场，但医生一番检查后称“她身体没问题”。看装病谎言被戳穿，金某的妻子再无计可施。

　　当天的搜查行动，搜查出现金17900元、金银首饰3件及电动车1辆。

　　“对于金某的执行远未结束，对于故意隐匿、转移财产等规避执行的被执行人，法院将会穷尽一切执行措施和执行手段来查找被执行人的财产线索，依法打击被执行人，通过各种手段维护申请人的合法权益。”王占和说。（记者 王博东 通讯员 郑宇辉）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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