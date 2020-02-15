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快手播放量超30亿次！“网红洛阳”脱颖而出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-26 22:23

　　吸引1217万网友在线观看直播，点赞量超947万！近日，由洛阳市与快手联合举办的“豫见快手·点赞洛阳”快手网红音乐会再度让洛阳火爆网络。这场引燃“线上＋线下”的网红音乐会，通过“文旅+音乐”的模式为为期半年的“豫见快手嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会画上圆满句号。

　　自今年“豫见快手嗨在洛阳”河南(洛阳)快手网红文旅大会启动以来，洛阳借助“短视频＋直播”的方式展示自身“颜值”与“气质”，积极运用新媒体讲好洛阳故事，开创了文旅新思路、新玩法，进一步提升洛阳城市形象，助力洛阳文旅产业发展。截至目前，洛阳相关话题在快手播放量超30亿次，网红洛阳脱颖而出。

　　今年4月，快手发布“创作者扶持计划”，在洛阳招募了超过1400个快手账号，并开展了5场线上专场培训课程，孵化出678个活跃账号，共发布近1.5万条作品，总计播放量超3.43亿。其中“洛阳布鲁斯”“观华夏”等账号粉丝量迅速增长至10余万，作品总播放量过千万，成为成熟、优质的本地内容生产账号。

　　今年7月，快手上线了#快拍洛阳#等一系列活动引导用户创作短视频，并邀请300多名文旅创作者分组走进我市核心文化旅游景区，全方位开展景点打卡，以“短视频+直播”的方式和百花齐放的创意，推介不一样的“网红洛阳”，引发了全网对洛阳城市和文旅资源的极大关注。快手达人宣传推介同网友自发传播形成共振效应，有助于抓住眼球、吸引流量，实现城市品牌的海量传播，洛阳文旅市场强势复苏，焕发出新生机。

　　不仅如此，今年以来，洛阳市文旅部门联合快手举办的多场专题直播开启洛阳文旅推介新模式。四场“县(区)长直播带货活动”累计在线观看人数达3230万，成交金额448万元，打造出一个又一个“洛阳爆款”，成为洛阳“推动文旅消费提力助推脱贫攻坚实施‘双进’‘双促’‘双服务’行动”的有益探索与实践；9月进行的11场“局长面对面”系列主题直播活动，向全网推介洛阳文旅资源，助力网红景区打造。

　　一系列活动开展以来，洛阳相关话题在快手播放量超30亿次，引发全国70余家媒体报道468频次，让“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加响亮。快手网红文旅大会、央视中秋晚会等系列活动的举办，让洛阳频频冲上热搜，火爆全网，成为当之无愧的“网红城市”。

　　数据说话——

　　今年9月，网民检索“洛阳”数量同比增长8倍、环比增长235倍，近90天全国游客对洛阳的关注度增长了1780倍，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前10名；接待游客人数和旅游收入同比分别增长5.44%、1.51%，在全省率先实现由负转正。

　　今年“十一”假期，洛阳共接待游客702.35万人次，同比增长2.16%；实现旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%，标志着我市文旅市场快速、全面复苏。

　　“网红城市”的诞生，是城市高质量发展的必然。今年以来，洛阳积极打造“古都夜八点”“古都新生活”文旅消费品牌，推动“吃住行游购娱康演”等业态提质扩面；加强文创产品研发，举办牡丹奖·全球文化创意设计大赛，挖掘活化更多洛阳历史文化IP；推出“遇见洛阳，邂逅清凉”享游洛阳暑期文化旅游活动，打造“研学洛阳、读懂中国”研学旅行品牌，擦亮“东方博物馆之都”城市名片；全市各景区通过打造异彩纷呈的文旅活动，“花式出招”吸引游客，点燃全域旅游新活力……

　　“网红洛阳只是一个开始，而不是终点。未来，洛阳文旅将坚持守正创新，注重‘传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达’，讲好洛阳故事，叫响洛阳文旅品牌。”洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，该局将积极“拥抱”新媒体，探索互联网和文旅深度融合的无限可能，提升洛阳文旅品牌形象和美誉度，打造广受关注的旅游目的地，为建设国际人文交往中心、国际文化旅游名城，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出新的更大贡献。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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