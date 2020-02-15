洛阳这对6旬夫妇好样的！给父亲喂饭的姿势让人泪目

“这对六旬夫妇给父亲喂饭的姿势让人泪目……”25日，重阳节当天，洛报集团官方抖音“洛视频”发布的“伊川人高胡亮和妻子跪床头给百岁父亲喂饭”视频，3小时播放量突破千万，点赞11万次。

“这对六旬夫妇给父亲喂饭的姿势让人泪目……”25日，重阳节当天，洛报集团官方抖音“洛视频”发布的“伊川人高胡亮和妻子跪床头给百岁父亲喂饭”视频，3小时播放量突破千万，点赞11万次。

“照看好老父亲是我们的义务，我们只是做了子女的分内事儿。”昨日，65岁的伊川县鸣皋镇中溪村人高胡亮说，他在家排行老四，上有3个姐姐，下有3个妹妹，父亲高端生和土地打了一辈子交道，今年103岁的他身体还算硬朗，每天都要吃上二两肉。

“家有一老如有一宝！俺们是争抢着照顾老父亲。”高端生的小女儿高粉霞说，他们和那些商量好轮流照看老人的子女不同，她和姐姐、哥哥从未正式坐下来谈过赡养父亲的问题，但每人都尽自己所能去照看父亲，“俺爸想去谁家住，就到谁家住”。

本月初，高端生在院里晒太阳时，不小心从凳子上滑坐到地上。“经医生检查并无大碍，毕竟年龄大了，俺爸被吓得不轻。”高胡亮说，为让老人尽快度过惊恐期，医生建议多卧床休息，“俺爸本来就爱睡觉，这下算是投其所好”。

高端生需要卧床休养，但他饭量和往常一样好。为减少不必要的下地，高胡亮和妻子默契配合在床上给父亲喂饭。“我爱人背靠老父亲坐在床尾，给父亲提供支撑，我端着饭跪在父亲面前，一口一口喂他吃。”高胡亮说，在他和妻子看来，这是再平常不过的事儿，眼下希望父亲能尽早好起来。

“重阳节前夕，我们和多位爱心人士入户看望高端生老人，恰巧赶在老人吃早饭的时间，一进门就看到高胡亮夫妇在给老人喂饭，在场的人都被感动了。”伊川县卫健委相关工作人员说，有人掏出手机记录下了这感人的场景。

高胡亮说，他父亲已过103岁生日，眼不花、耳不聋，体检时各项机能还不错。谈起父亲的长寿秘诀，高粉霞说：“俺爸心态好，每天都乐呵呵的，睡眠质量非常高。当然，他从不挑食，每天还要吃几两肉呢。”

正如一位网友说的：“子女孝顺，老人心态好，让人羡慕的一家人”。我们也祝福老人身体健康，福如东海，寿比南山。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 李德伟 文/图)