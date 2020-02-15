大货车着火司机不知 洛阳民警迅速拦停扑救

10月25日晚上，一辆运输木材的货车驶出连霍高速公路新安西站时，执勤民警发现该车尾部着火，司机竟还浑然不知。民警迅速拦停货车，用时近40分钟将火扑灭，未发生人员伤亡。

10月25日晚上，一辆运输木材的货车驶出连霍高速公路新安西站时，执勤民警发现该车尾部着火，司机竟还浑然不知。民警迅速拦停货车，用时近40分钟将火扑灭，未发生人员伤亡。

“多亏民警拦停我，如果再晚一会儿，火势可能就失控了，后果不堪设想。”26日上午，货车司机说起那场遭遇，不住地感谢参与灭火的民警。

记者多方核实得知，组织、参与扑救的民警是新安县公安局交警大队民警张裕超等人。25日，张裕超带队在连霍高速公路新安西站执勤，当晚10点多，一辆驶离高速的大货车经过执勤点时，他看到该车尾部不断有黑烟蹿出，当即追上去喊话，拦停货车。

货车司机停车打开车窗后说：“我没违法，拦我干啥。”“你车着火了，赶紧下车。”说罢，张裕超转身跑向货车尾部，并呼喊附近同事快来灭火。

“我趴在地上看到货车后桥下方正猛烈燃烧，眼看就要引燃轮胎。”张裕超说，因火势较大，他们用光了四瓶灭火器仍未控制火势。此时，他注意到货车恰巧停在高速出站口的车辆加水点附近。

张裕超询问司机得知，车上运的是木材，可以用水灭火后，撒腿冲向加水点。随后，他和同事接力持续了近40分钟才将明火彻底扑灭，车上近50吨木材完好无损。

司机说，维修人员推断起火原因是车辆尾部的油管渗油，长距离行车造成刹车片过热，渗出的油滴在刹车片上引发明火。由于起火点在车体下方，他才没能第一时间发现异常。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 汤磊 文/图)