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自己的家园自己管！涧西一小区居民用积分兑换公共休闲座椅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-26 22:24

居民坐在休闲椅上聊天

　　低矮的水泥长条凳换成了木质靠背长椅，部分黄土裸露的路面用水泥重新修整……今天上午，涧西区重庆路街道办事处第一社区矿新村小区的部分居民坐在“微改造”之后的小区里聊天，心情惬意。“这些休闲椅，是我们用志愿者积分兑换的！”提及此事，大伙儿很自豪。

改造前的模样

　　矿新村小区是一个老旧小区，建设年代久远，基础设施较差。为了进一步提升居民的居住环境，近日，社区组织各党支部书记、党员代表、楼栋长及部分居民举行了“我爱我家”自治项目启动会。“小区改造什么地方，怎么改造，居民说了算。”社区相关负责人说，考虑到不影响居民的正常生活，自治项目以“微改造”的形式进行。

志愿者积分兑换明细

　　启动会上，有人提议更换休闲椅，有人希望修建花圃，还有人觉得应该增加健身器材……经过大家的热烈讨论，最终确定将安装休闲椅作为“微改造”的首个项目，通过矿新村小区第二党支部志愿者储存在“涧贤银行”的积分进行兑换。

　　“涧贤银行”是涧西区实施的党建项目之一，其模拟银行运作模式，居民和社会组织在“涧贤银行”注册开户后，每次参加志愿者服务可获得相应积分。这些积分可向“涧贤银行”申请支取等额服务项目，包括涧贤超市物品、文化培训课程、艺术修养课程、法律援助服务、关爱养老服务、物业服务等12大类。重一社区党委对“微改造”项目进行预算，并核对了储存在“涧贤银行”的志愿者积分，之后向重庆路街道办事处提出项目资金申请，经过办事处党工委会议审核、批准实施等一系列程序，仅用3天就完成了矿新村小区的微改造项目，几张休闲椅装在了谷8楼前的空地上。

　　“居民亲自参与小区微改造，通过共同努力美化公共环境，自己的家园自己管，提升了大家的满意度和幸福感。”社区相关负责人说。

　　如今，每天上午或是傍晚，邻居们相约坐在树下聊家常，已经成为矿新村小区谷8楼前的一道风景线，这里也有了一个新名字：居民议事角。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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