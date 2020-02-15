11月4日起，残疾人免费乘坐公交车爱心IC卡办卡和年审业务开始进行

记者昨日从市残联获悉，从11月4日起，2021年残疾人免费乘坐公交车爱心IC卡(简称爱心卡)办卡和年检业务将开始进行，各城市区残联将按时间安排进行办卡和年检，爱心卡逾期未进行年检的，自12月1日起将不能继续使用。

记者昨日从市残联获悉，从11月4日起，2021年残疾人免费乘坐公交车爱心IC卡(简称爱心卡)办卡和年检业务将开始进行，各城市区残联将按时间安排进行办卡和年检，爱心卡逾期未进行年检的，自12月1日起将不能继续使用。近日，市残联组织召开了爱心卡办卡和年检协调会，对此项工作进行了部署。

办卡所需条件

1.须为洛阳市户籍并同时持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人(以下简称残疾人)。

2.具有城市区户口的残疾人可直接携带相关证件到所在区残联办理，长期在城市区居住或工作的市辖县户口残疾人需到居住社区或工作单位出具手续，方可到所在区残联申请办理。

3.外地户口残疾人必须持有暂住证才可到居住所在区残联办理。

办卡和年检所需材料

1.须提供残疾人本人的二代身份证原件、二代残疾人证原件。

2.新办理爱心卡需提供二寸近期正面免冠彩色照片1张(年检爱心卡不需提供照片)和乘车意外伤害保险费10元。

办卡和年检流程

近期，请符合条件的残疾人朋友尽快向所在社区提供以上所需材料，由社区相关负责人提交至各区残联，由各区残联集中登记造册，按照安排时间到指定地点预约办理。

预约办理地点和时间

1.地点：涧西区延安路中国人寿保险公司

2.时间：涧西区11月4日，西工区11月5日，老城区11月6日上午，瀍河区11月6日下午，吉利区11月6日下午，高新区11月6日下午，龙门管委会11月6日下午，洛龙区11月9日，伊滨区11月9日。

据悉，各区残联将严格审核新办理和年检爱心卡的残疾人证件，在办证系统中进行比对，杜绝出现已注销残疾人证件依然通过审核爱心卡的现象，一经发现严肃处理，对使用人纳入个人征信黑名单。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 杨润颖)