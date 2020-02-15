洛阳建成“乐养居”61个 快看看在不在您家附近

25日是重阳节，在西工区蒋沟社区“乐养居”(社区养老服务中心)内，一场书画笔会引来不少来此休闲的老年书画爱好者参加。当日上午，馨怡福星书画艺术中心在蒋沟社区“乐养居”揭牌成立。

馨怡福星书画艺术中心在蒋沟社区“乐养居”揭牌成立

25日是重阳节，在西工区蒋沟社区“乐养居”(社区养老服务中心)内，一场书画笔会引来不少来此休闲的老年书画爱好者参加。当日上午，馨怡福星书画艺术中心在蒋沟社区“乐养居”揭牌成立。

“为了给社区老年书画爱好者提供指导，我们邀请了书画名家李进学、韦娜等参加揭牌仪式。”洛阳市馨怡福星社会工作服务中心理事长、蒋沟社区“乐养居”负责人罗红果说。

罗红果介绍，今年7月23日，蒋沟社区“乐养居”建成投用，总面积3000平方米，“乐养居”一楼是“十助二护”养老服务功能区，主要提供“助医、助餐、助洁、助浴、助急、助购、助行、巡护和护理照护”等基础照护服务；二楼为“老年大学”功能区，主要提供“助乐、助聊、助学”三大服务丰富老年人精神文化生活，老年人可以在这里学习书画艺术、手工等；三楼是“老年剧场”，为老年人提供才艺录播和直播服务，以及创意汇报演出。

今日，洛报融媒记者从市民政局获悉，25日，老城区鼓楼社区“乐养居”正式投用，这是我市今年新建、改扩建的第61家乐养居。今年我市重点民生实事工作要求，完成新建、改扩建“乐养居”50个，目前已超额完成。

其中，洛龙区建成“乐养居”数量最多，达14个，分别位于棕榈泉小区、关圣苑、定鼎门社区、龙康社区、和爱有约、宝龙社区、九都名郡、泉舜社区、塞纳春天、怡和嘉园、丽都名邸、中原康城、天元社区、安东社区；涧西区建成“乐养居”9个，分别位于重二社区、兴隆花园社区、广文路社区、华源社区、南村社区、七里河社区、谷水西社区、电厂新村社区、厂北社区；西工区建成7个，瀍河区建成6个，老城区建成5个，吉利区建成2个，龙门园区建成1个，伊滨区建成3个。

蒋沟社区“乐养居”“老年剧场”演出

“各县(市)区新建和已建成社区养老服务中心统一命名为‘乐养居’后，养老服务将由‘四助一护’(助餐、助浴、助洁、助医和巡护)提升为‘十助二护’(助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行、助乐、助购、助聊、助学和护理、巡护)，满足老年人各种养老需求。”市民政局养老服务科相关负责人说，“乐养居”还将合理设置老年人的生活服务、保健康复、娱乐及辅助用房，在有休息室(含卫生间)、有餐厅(含厨房或配餐间)、有保健室(含医疗康复和心理疏导)、有阅览室(含书画室)、有多功能活动室、有办公室(含库房等其他功能用房)的“六有”基础上，拓展基础性养老服务功能和互联网、物联网、人工智能等智慧养老服务功能。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张雅兰 文/图)

相关链接：我市建成61个“乐养居”名单

涧西区9个

重二社区“乐养居”、兴隆花园社区“乐养居”、广文路社区“乐养居”、华源社区“乐养居”、南村社区“乐养居”、七里河社区“乐养居”、谷水西社区“乐养居”、电厂新村社区“乐养居”、厂北社区“乐养居”；

西工区7个

丽春东路社区“乐养居”、后李社区“乐养居”、广电社区“乐养居”、蒋沟社区“乐养居”、柿园社区“乐养居”、东涧沟社区“乐养居”、石油社区“乐养居”；

老城区5个

龙城嘉园社区“乐养居”、定鼎北路社区“乐养居”、道北社区“乐养居”、中沟社区“乐养居”、鼓楼社区“乐养居”；

瀍河区6个

北窑街道综合“乐养居”、龙泉社区龙西“乐养居”、十里铺社区“乐养居”、吕庙社区“乐养居”、华林街道综合“乐养居”、龙泉社区龙北“乐养居”；

洛龙区14个

棕榈泉小区“乐养居”、关圣苑“乐养居”、定鼎门社区“乐养居”、龙康社区“乐养居”、和爱有约社区“乐养居”、宝龙社区“乐养居”、九都名郡“乐养居”、泉舜社区“乐养居”、塞纳春天“乐养居”、怡和嘉园“乐养居”、丽都名邸“乐养居”、中原康城“乐养居”、天元社区“乐养居”、安东社区“乐养居”；

吉利区2个

三和社区“乐养居”、康乐社区“乐养居”；

龙门园区1个

镇南社区“乐养居”；

伊滨区3个

兰台嘉苑东组“乐养居”、司马社区“乐养居”、兰台嘉苑西组“乐养居”；

孟津县1个

师庄社区“乐养居”；

新安县2个

西苑社区“乐养居”、江庄社区“乐养居”；

宜阳县6个

城关镇沈屯社区“乐养居”、城关镇解放路社区“乐养居”、城关镇水磨头社区“乐养居”、城关镇红旗路社区“乐养居”、白庙社区“乐养居”、水利局社区“乐养居”；

洛宁县1个

东关社区“乐养居”；

伊川县1个

罗村社区“乐养居”；

栾川县2个

西河社区“乐养居”、兴华路南兴华路北“乐养居”；

汝阳县1个

城东社区“乐养居”。