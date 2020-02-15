洛阳人张鲁曾与郭兰英合作 创作并演唱抗美援朝歌曲……

纪念抗美援朝出国作战70周年，近来很多人选择走进电影院看《金刚川》，而洛阳百年留声博物馆馆长张建洛选择独自坐在他创办的抗战胶片电影资料馆里，回顾抗美援朝题材的胶片电影和黑胶唱片。

张建洛在介绍与抗美援朝相关的胶片电影

纪念抗美援朝出国作战70周年，近来很多人选择走进电影院看《金刚川》，而洛阳百年留声博物馆馆长张建洛选择独自坐在他创办的抗战胶片电影资料馆里，回顾抗美援朝题材的胶片电影和黑胶唱片。

《抗美援朝对口唱》

有一天，张建洛从馆里已经搜集整理的，与抗美援朝相关的200多张黑胶唱片、60多部胶片电影故事片、电影纪录片中，挑选了一张叫《抗美援朝对口唱》的黑胶唱片，用美国1904年出品的手摇柜式落地留声机播放。

听着听着，突然听到一个音，特别有“偃师腔”，惊奇又惊喜的他因此反复听了好多遍。他端看这张黑胶唱片，唱片上写着“作词：管桦 作曲：张鲁 演唱：张鲁 孟于”，出于好奇，他立马上网搜索“张鲁”。

张鲁(资料图片)

不查不知道，一查真奇妙——张鲁的资料不多，但他果真是洛阳人，1917年生于偃师李村，当代著名作曲家。他一生从事音乐创作，先后创作了1700多首歌曲及18部歌剧、歌舞剧、电影歌曲，尤以他与瞿维、马可合作的歌剧《白毛女》最为知名。2002年5月，张鲁在第二届中国音乐“金钟奖”评选中获中国音乐“金钟奖”荣誉奖，并被授予终身荣誉奖。2003年在石家庄逝世，享年86岁。

《王大妈要和平》

接着，张建洛“疯了似的”在馆内上万张黑胶唱片中翻找跟张鲁有关的唱片，又翻到了30多张张鲁创作的唱片，其中还有两张与抗美援朝有关的唱片——《王大妈要和平》《慰问志愿军小唱(一)》，而且《王大妈要和平》不仅是张鲁作曲、参与作词，竟然还是郭兰英演唱的，这更让他感到惊喜了。

张建洛的发现并不稀奇，张鲁的相关资料虽然不多，但伊滨区档案史志网《伊滨史话》栏目里早有一篇专门介绍伊滨名人、人民音乐家张鲁的文章《延安窑洞里流淌出的音符——记人民音乐家张鲁》，作者是杨群灿。

“张鲁就是俺们这里的名人，他老家离俺家很近，俺们都知道他。”今日，记者辗转联系到了伊滨区实验中学教师、地方文史爱好者杨群灿，他说，张鲁本家的很多亲属现在还住在老家谭翟村(现属诸葛镇)，他与张鲁的其中一名亲属相熟，了解过张鲁的一些事情。

黑胶唱片

据杨群灿介绍，张鲁出生于谭翟村(当时属李村镇)一个比较富裕的家庭，他在家乡读完小学后到太原上中学，高中肄业后回到老家在李村的一所小学教了几年书，然后受进步教师的影响，于1938年奔赴延安，进入当时的延安抗日军政大学学习，1939年3月入党，不久后转入鲁迅艺术学院实验剧团，开始从事音乐创作。1940年，他担任过冼星海的秘书，后来进入鲁艺音乐系学习。1943年毕业后，曾任晋西北文联音乐部副部长、华北联合大学教员。新中国成立后，任中央音乐学院音乐工作团副团长，1950年任中央音乐学院民间音乐研究室主任，1958年任中央歌舞团团长，1962年任黑龙江省歌舞团团长，80年代任中国音协常务理事、黑龙江省音协主席……

张鲁的故事还没有讲完，我们在搜集张鲁相关资料的时候，曾找出一篇论文《浅谈张鲁说唱风格的叙事歌曲——以<王大妈要和平>为例》，文中称张鲁是一名优秀的文艺战士，他的叙事歌曲是说唱风格的——叙事歌曲、说唱风格，这不也是当下很流行的么？感兴趣的网友可以一起来听听……(洛报融媒体记者 冯莹雅 通讯员 杨万通 齐琳 文/图/视频)