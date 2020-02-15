巾帼典范！洛阳检察官杨丽霞被授予“全国三八红旗手”荣誉称号

洛报融媒记者今日从洛阳市妇联获悉，全国妇联日前表彰了300名“2019年度全国三八红旗手”，涧西区人民检察院第五检察部主任杨丽霞榜上有名，是洛阳市唯一被授予该荣誉的个人。

洛报融媒记者今日从洛阳市妇联获悉，全国妇联日前表彰了300名“2019年度全国三八红旗手”，涧西区人民检察院第五检察部主任杨丽霞榜上有名，是洛阳市唯一被授予该荣誉的个人。

由全国妇联组织的“全国三八红旗手(集体)”评比表彰活动，迄今已有几十年历史，其表彰对象均是各个时期为国家建设作出杰出贡献的先进妇女典型，是全国专项表彰妇女先进人物的最高荣誉。

53岁的杨丽霞已在检察战线上默默奉献了30多个春秋，在平凡的岗位上孜孜以求、兢兢业业。她主办和参与侦办案件4700余起，涉案人员近万人，无一差错。她延伸检察职能，不断创新，成立“牡丹心语”工作室，积极探索“五位一体”帮教机制，教育、感化、挽救涉罪未成年人和救助未成年被害人700余人，被很多迷途青少年亲切地称为“杨妈妈”。

杨丽霞带领的未成年人检察工作团队先后荣获“全国青少年维权岗”“河南省人民满意的政法单位”等荣誉称号。杨丽霞也被中国关心下一代委员会、司法部、中央社会治安综合治理委员会办公室联合评为“先进个人”，被最高人民检察院记个人一等功一次。去年,她被中共中央组织部、中共中央宣传部授予全国“人民满意的公务员”。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 杨珂 文/图)