迷路老人掏出身上所有零钱 感谢民警帮她找到家人

24日，南昌路派出所帮一位迷路老人找到家人，老人离开派出所时，竟掏出身上所有零钱，要对民警表示感谢。

24日，南昌路派出所帮一位迷路老人找到家人，老人离开派出所时，竟掏出身上所有零钱，要对民警表示感谢。

当天上午10点左右，有群众拨打110称，在涧西区丽春佳园小区门口，有位老太太迷路。

接警后，南昌路派出所巡防大队值班中队长孙宜清立即带人赶到现场，见到一位七八十岁的老太太正坐在路边哭。老太太说她老家在濮阳，女儿住在附近，但具体是哪个小区，以及女儿的电话号码等信息，她都说不清。

“回到派出所后，我们恰好碰见所里的厨师，对方竟然和老太太是邻居。”巡防队员王广林说，在厨师的帮助下，民警联系上老太太的女儿靳(音)女士。靳女士说，她母亲患阿尔茨海默病，当天上午发现母亲不在家后她赶紧出门寻找，接到民警电话时，她已经跑了三个派出所。

就在靳女士带母亲离开派出所时，老太太突然把身上所有的零钱都掏了出来，硬要给民警表示感谢。这个举动把大家逗乐了，民警告诉老太太，派出所找人是免费的，不收钱。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图)