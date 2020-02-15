注意!跨统筹区域变更家庭住址 医疗保险须重新登记

“我的户口在汝阳县，但近年来长期居住在涧西区，请问我的城乡居民医保需要重新办理吗？”近日，有网友通过洛阳网“百姓呼声”栏目就该问题进行咨询，并邀请洛阳市医疗保障局解答。

“我市参保居民跨统筹区域变更家庭住址的，需在新的统筹区重新办理参保登记，在新的医保年度内享受相应的医保待遇。”洛阳市医疗保障局相关负责人提醒，目前2021年度洛阳城乡居民基本医疗保险参保缴费工作已启动，缴费截止时间为2020年12月31日。

今年，我市城乡居民基本医疗保险参保缴费采取集中收缴与零散缴费相结合的方式。

集中收缴：农村居民(含被征地农民)在集中缴费期内以家庭为单位到户籍所在地村(社区)申请缴费。

零散缴费：居民可首选“豫事办”App或通过支付宝搜索使用“豫事办”小程序进行缴费。您还可通过洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，通过税务办税服务厅自助终端、网上税务局App、河南省税务局官网(http://henan.chinatax.gov.cn)、微信关注“河南税务”公众号申报缴费。(记者 郭瑛)