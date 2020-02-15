扶贫济困，我们在路上——记邮储银行洛阳市分行扶贫日活动

邮储银行洛阳市分行自成立以来，始终践行普惠金融的发展理念，牢固树立服务“三农”、服务中小企业、服务社区、打造一流大型零售商业银行的战略定位，不断强化农业农村重点领域金融服务能力，真正将三农工作与金融扶贫作为该行信贷支持地方经济发展的重中之重。

邮储银行洛阳市分行自成立以来，始终践行普惠金融的发展理念，牢固树立服务“三农”、服务中小企业、服务社区、打造一流大型零售商业银行的战略定位，不断强化农业农村重点领域金融服务能力，真正将三农工作与金融扶贫作为该行信贷支持地方经济发展的重中之重。

2020年10月17日是我国第7个扶贫日，也是第28个国际消除贫困日，更是脱贫攻坚收官年的关键阶段，邮储银行洛阳市分行积极谋划、认真准备，扎实开展“扶贫日”系列宣传活动。

积极准备，多形式宣传

为保证本次“扶贫日”活动的有序开展，该行积极展开政策宣讲工作。明确各单位一把手为第一负责人，抽调骨干人员开展前期宣讲准备工作，通过采取座谈会、发放传单、悬挂横幅、张贴海报、实地走访等多种方式将扶贫政策以浅显易懂的方式呈现给老百姓，同时和地方政府相关部门积极沟通各个环节，细化专项方案，明确责任分工，确保活动实效。

贴近群众，广泛推广

“扶贫日”当天，该行组织各分支机构在当地主要广场布置宣传活动现场、悬挂宣传标语，引来途经广场的群众的围观。宣讲人员将该行的扶贫贷款产品宣传材料传递到广大群众手中，并运用简单易懂的语言详细讲解邮储银行对“服务三农”的各项利好政策和产品。来往的群众不断驻足，咨询相关问题，宣传人员耐心解答各项疑问。

三级联动，完善机制

该行始终坚持县乡村三级联动的工作机制，以金融扶贫推介会的形式逐乡逐村开展送金融知识下乡、送金融扶贫政策下乡活动；各信贷营业部对所辖区域内建档立卡贫困户逐一走访，详细讲解金融扶贫政策，做到建档立卡贫困户知政策、懂政策、会用政策，使广大贫困户准确了解扶贫贷款的申请条件、贷款要素、贷款流程等。

创新形式，提高成效

为夯实扶贫成果，“扶贫日”当天，该行分小组进村入户进行业务受理及调查，其中偃师市支行分4组8人次到6个乡镇10个村进行扶贫小额贷款受理调查，业务受理65户。

据悉，此次“扶贫日”宣传活动的开展，进一步提高了社会各界参与精准扶贫精准脱贫的积极性，增强了打赢脱贫攻坚战的信心。截至2020年9月底，该行本年发放小额扶贫贷款1200余笔4000余万元，排名“3+1”责任银行第二位。

该行相关负责人表示，金融扶贫是邮储银行义不容辞的责任和使命，邮储银行将进一步传承理念、深入创新、凝心聚力、推动转型，积极履行社会责任，全面落实扶贫工作，不断增强邮储银行对地方经济发展的“输血”和“造血”功能，为扶贫工作的稳步推进，为洛阳市金融环境的持续完善做出自己应有的贡献。