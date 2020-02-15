洛阳宫灯、河洛大鼓亮相国家级非遗博览会

最近几天，以“全面小康 非遗同行”为主题的第六届中国非物质文化遗产博览会正在山东济南如火如荼进行。作为非物质文化遗产资源大市，洛阳的河洛大鼓、洛阳宫灯两个非遗项目亮相博览会，展示洛阳非遗文化，讲好洛阳非遗故事。

最近几天，以“全面小康 非遗同行”为主题的第六届中国非物质文化遗产博览会正在山东济南如火如荼进行。作为非物质文化遗产资源大市，洛阳的河洛大鼓、洛阳宫灯两个非遗项目亮相博览会，展示洛阳非遗文化，讲好洛阳非遗故事。 最近几天，以“全面小康 非遗同行”为主题的第六届中国非物质文化遗产博览会正在山东举行。作为非物质文化遗产资源大市，洛阳的河洛大鼓、洛阳宫灯两个非遗项目亮相博览会，展示洛阳非遗文化，讲好洛阳非遗故事。 今年展会特设黄河流域振兴传统工艺展，活态传承黄河文化，推进黄河流域文化生态保护。黄河流域振兴传统工艺展包含了河湟文化、关中文化、河洛文化、齐鲁文化四个文化区域。 洛阳作为河洛文化的中心，受邀将国家级非物质文化遗产项目洛阳宫灯带去参展，受到观众的喜爱，并荣登央视新闻的镜头。 此外，作为本届非遗博览会的重要亮点之一，洛阳的国家级非物质文化遗产——河洛大鼓也精彩亮相。开幕式上，传承人朱继鹏、邓建霞拉唱的传统段子《守株待兔》赢得了在场观众的阵阵喝彩与热烈掌声。 本届博览会分线上、线下两个版块，将持续至10月27日。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张玉婷 张健 文/图）