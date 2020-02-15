洛阳春都路部分路段围挡施工　18路、19路公交临时调线

今日，记者从市公交集团获悉：10月26日至11月25日，玻璃厂路高架北延跨春都路箱梁架设及配套地面道路(春都路的东道口至欧亚达市场门口)路段封闭围挡施工。

春都路部分路段围挡施工示意图

今日，记者从市公交集团获悉：10月26日至11月25日，玻璃厂路高架北延跨春都路箱梁架设及配套地面道路(春都路的东道口至欧亚达市场门口)路段封闭围挡施工，途经的18路、19路公交线路调整如下：

18路、19路：分别从春都路东口和中州东路机车厂路口发车，沿原线运营至春都路定鼎北路口后，改走定鼎北路、瀍涧大道、英雄路、春都路恢复原线运营，回程与去程运营线路一致。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)