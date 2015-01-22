宜阳县第八届“清风甘棠”召伯文化节开幕

今天上午，宜阳县第八届“清风甘棠”召伯文化节在洛阳市宜阳县香鹿山镇甘棠村召伯文化广场开幕。

今天上午，宜阳县第八届“清风甘棠”召伯文化节在洛阳市宜阳县香鹿山镇甘棠村召伯文化广场开幕。

据了解，召伯文化节已在甘棠村连续举办七届，旨在传承弘扬召伯“敬德保民、勤政爱民”思想，积极借鉴甘棠听政的官德文化、勤政文化和廉政文化，坚持守正创新、塑人铸魂、强基固本，全面夯实党员干部廉洁从政基础，不断提高拒腐防变和抵御风险能力。

召伯文化节将连续举办3天，内容包含开幕式文艺表演、甘棠论坛、戏曲演出、农产品展销、道德模范图片展、廉政建设图片展、香鹿山摄影大赛图片展等。

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甘棠村位于宜阳县城西北3公里处，这里依托“甘棠遗爱”文化已成为河南省廉政教育基地之一。

召伯是周文王姬昌的庶子，故其称为召公，百姓尊称召伯。相传召伯在受命营造洛邑、协助周公镇守东都洛阳期间，经常步行乡间体察民情，处理民间诉讼，调节民间纠纷，深受黎民百姓爱戴。

一次，他来到现在的甘棠村，在村中一棵甘棠树下处理民间大小事务，为百姓分忧解难。对百姓端来的茶饭，他都一一谢绝。召公走后，百姓感念他的奉献，便将他乘凉的甘棠树保护起来。于是，甘棠树所在的村子就被命名为甘棠村。因为召公认真为百姓着想，得到了百姓的爱戴，也留下了“甘棠遗爱”这个成语。

如今，村内仍保留着“召伯听政处”的清朝石碑，“棠荫秋景”还是宜阳古八景之一。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王楠）