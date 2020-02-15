洛阳购车补贴已经领取大半 只要10月买车均可领取

作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的重要活动，我市将为购车消费者发放购车补助消费券，在促进汽车消费的同时带动二次消费。本次补助消费券总额为1386.6万元(6933辆车)按照申报和审核通过的顺序先到先得。

作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的重要活动，我市将为购车消费者发放购车补助消费券，在促进汽车消费的同时带动二次消费。本次补助消费券总额为1386.6万元(6933辆车)按照申报和审核通过的顺序先到先得。

汽车促销费活动适用于2020年10月1日起，在我市购买新车的，每车可申请补助2000元消费券，消费券包含中石化加油卡、大张超市储值卡、老雒阳餐饮卡等紧贴民生需求的吃、穿、住、行、健康等多个领域。

截止10月25日，已经领取过半，近期买新车的消费者请尽快领取。

具体申报流程

微信搜索“洛阳晚报”公众号，或直接扫描下方“洛阳晚报”官方微信二维码，关注后点击公众号下方“购车补助”，进入“购车补助”申报页面，按照提示输入、上传身份证、购车发票等资料。

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申报完成后，相关部门需要进行审核。审核通过后，将通过系统提示符合条件的申请者领取消费券的时间、方式等相关信息。

已经领取的消费券，需在券面规定有效期内消费或兑换。

提醒市民需注意，如出现申报行为存在提供虚假材料、不列入本次活动范围的事项等，承办单位有权取消其参与资格、追回已经取得的权益、追究相关法律责任。

如果有问题，可拨打咨询电话：60666167(工作日8：30-12：00，14:30-18：00)。