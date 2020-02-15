洛阳警方开展打击多发性侵财犯罪“雷霆8号”行动

近日，我市警方开展打击多发性侵财犯罪“雷霆8号”行动，持续加大打击力度，有效遏制多发性侵财犯罪多发态势，不断提升人民群众安全感、满意度。

近日，我市警方开展打击多发性侵财犯罪“雷霆8号”行动，持续加大打击力度，有效遏制多发性侵财犯罪多发态势，不断提升人民群众安全感、满意度。

行动将持续到11月17日，重点打击盗窃、诈骗、抢夺及掩饰、隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益等多发性侵财犯罪。我市警方将加强警种联动和部门协作，以集中统一行动为主要方式，开展破案攻坚，重点打击系列性、团伙性、跨区域性侵财犯罪。

根据要求，我市警方将强化破案打击，坚持同类犯罪集中打，力争抓一个打一伙，破一起带一串，不断提升打击效能；同时，将强化犯罪深挖，做到“人不漏案、案不漏人”，把犯罪链条的各个环节查清查透，实现全链条打击。(记者 申利超 通讯员 席林燕 南程昊)