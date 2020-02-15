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洛阳市再添6名“河洛大工匠”和50名“河洛工匠”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-26 08:46

　　近日，记者从市总工会获悉，经基层推荐、专家评审、组织审核等程序，我市新命名刘新海等6名同志为“河洛大工匠”、闫伟强等50名同志为“河洛工匠”。

　　近年，我市大力实施“河洛工匠计划”，加快高技能人才队伍建设，大力弘扬工匠精神，形成了政府推动、企业主导、社会支持、人人参与的河洛工匠队伍建设新格局，涌现出了一批“河洛大工匠”和“河洛工匠”，为洛阳经济社会发展作出了突出贡献。

　　按照相关政策，我市将分别给予每名“河洛大工匠”“河洛工匠”3万元和1万元的奖励，弘扬精益求精的工匠精神，进一步培养选树高技能人才，激发企业的创新活力和广大职工的创造潜能。(记者 李冰)
[ 责任编辑：马佳佳]
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