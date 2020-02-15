洛阳深入贯彻落实新发展理念　加速构筑全国先进制造业基地

在广阔的建三江土地上，近日一辆重型东方红拖拉机没有依靠驾驶员操作，搭载农具自行依照规划，在全球首个超万亩无人化农场上有条不紊地行驶，其千米直线跟踪误差只有几厘米，被专家评为首轮全周期农耕无人化作业表现最稳定的农机。

在广阔的建三江土地上，近日一辆重型东方红拖拉机没有依靠驾驶员操作，搭载农具自行依照规划，在全球首个超万亩无人化农场上有条不紊地行驶，其千米直线跟踪误差只有几厘米，被专家评为首轮全周期农耕无人化作业表现最稳定的农机。

与国内外知名产品同台竞技丝毫不落下风，作为中国一拖在无人驾驶领域的最新研发成果，这台“洛阳制造”表现亮眼，同时也是我市不断深化制造业供给侧结构性改革、加速构筑全国先进制造业基地的重点成就之一。

我市近年通过坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，深入贯彻落实新发展理念，持续打好“产业、园区、项目、企业”组合拳，加速构筑全国先进制造业基地。

“十三五”以来，全市制造业发展呈现规模总量持续扩大、质量效益整体提升、主导产业优势突出、特色园区错位发展、企业活力显著增强的良好态势，制造业增加值年均增长9.9%，2019年达1671.6亿元、占GDP比重达33.2%。我市也连续两年被国务院评为工业稳增长和转型升级成效明显市，成为全省唯一连续两年获得该项督查激励的省辖市。

政策组合拳为制造业高质量发展奠定了坚实基础。我市研究出台制造业高质量发展行动方案，成立制造强市建设领导小组，创新实施制造业转型发展、创新发展、融合发展、绿色发展、开放发展五大攻坚行动，并通过设立首期规模为100亿元的洛阳制造业高质量发展基金，不断推动全市制造业结构变革、质量变革、效率变革、动力变革。

“三大改造”等重点行动为产业转型升级赋予了有效手段。我市近年大力实施智能化改造五大行动，加快绿色制造体系建设和节能环保装备推广应用，加快制造业创新中心建设，同时推动制造业与互联网等深度融合、先进制造业与现代服务业融合。目前“1+6”工业互联网平台上线运营，全市建成全省首个国家工业互联网标识解析二级节点，洛阳拖拉机研究所、中信重工工业设计中心入选国家级工业设计中心，并研发出一批优秀创新成果。

开放创新为加快新旧动能转换提供了充足动力。我市依托中国(郑州)承接产业转移系列对接、牡丹文化节投资贸易洽谈会等重大活动平台，利用豫京、豫沪、豫粤等战略合作机制，实施专题招商、精准招商，实现了银隆新能源汽车及格力中央空调、冰箱、洗衣机等项目相继落地推进，凯盛科技在洛设立“一总部一中心三基地”等重点突破。

推动园区项目建设为产业集聚发展搭建了丰富载体。我市把项目和园区建设作为培育产业集群的主阵地，推动重点产业上下游延伸、左右链配套、集群式发展，目前全市已形成3个千亿级产业集群，“十三五”以来全市工业投资年均增长8.2%，实现了洛阳石化炼油结构调整、忠旺集团100万吨铝精深加工、中钢洛耐新材料产业园等一批重点制造业项目顺利落地。

今年以来，我市还通过树牢服务企业的“店小二”理念，围绕“六稳”工作、“六保”任务，完善常态化企业服务机制，深化企业培育机制改革，以高质量服务促进制造业高质量发展。依托“联企入企惠企助企”“一行动三工程”“中小企业管理提升年”等重点攻坚活动，我市各类市场主体达53.5万户，较2019年年底增加4.3万户，同比增长12.14%，加速形成“大企业顶天立地、中小企业铺天盖地、高新技术企业抢占高地”的生动局面，进一步激发制造业高质量发展的主体活力。（记者 陈曦 通讯员 周宇飞）