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归仁园里有奇石（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-26 08:26

　　世人皆知，牡丹花开四月天，时值深秋，难觅牡丹花之芳容。然而古都洛阳，牡丹花与牡丹石珠联璧合，乃世间双绝。牡丹石上的图案状如牡丹，浑然天成，妙趣横生，令很多收藏家爱不释手。唐时东都洛阳，有一位嗜石如命的名人，他就是名相牛僧孺。

　　牛僧孺曾在东都洛阳任留守。据《旧唐书》记载，牛僧孺在东都归仁里建了规模宏大的园子，并将他之前在扬州任职时搜集的许多奇石运至洛阳。

　　归仁园北临建春门大街，东临城垣，东北角即建春门。

　　牛僧孺在扬州任职期间，搜集了许多太湖石，成为最早的太湖石收藏家。太湖石形状各异、姿态万千、通灵剔透，有“皱、漏、瘦、透”之美，被列入“中国古代四大奇石”。后来，牛僧孺被任命为东都留守，就把他收藏的太湖石带到了洛阳归仁里。

　　据史料记载，牛僧孺以廉洁著称，但唯独对别人馈赠的上佳太湖石来者不拒。有个叫李道枢的人，得知他在洛阳置宅修园，便送给他几座稀有的太湖石，千里迢迢运到洛阳。牛僧孺大悦，特邀白居易、刘禹锡等观赏，并写诗唱和。

　　据《旧唐书》记载，在归仁园，牛僧孺“常与诗人白居易吟咏其间，无复进取之怀”。二人还常于园中品石作文，其乐融融，好不风雅。

　　白居易写过著名的《太湖石记》，记述牛僧孺赏石的癖好及其收藏，字里行间，可见二人友谊之深厚。其中云：“(常)与公迫视熟察，相顾而言，岂造物者有意于其间乎？将胚浑凝结，偶然(而)成功乎……一旦不鞭而来，无胫而至，争奇骋怪，为公眼中之物，公又待之如宾友……”赏石爱石，谈诗论道，他们在东都洛阳谱写了一段文坛佳话。

　　牛僧孺的归仁园，还广植牡丹和芍药，每年花开时节，满园芳菲。只可惜，他无缘得见牡丹石，若见之，想必会爱如珍宝，可能也不会千里迢迢移太湖石来洛阳了吧。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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