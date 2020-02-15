洛阳持续开展城市清洁　营造干净卫生环境

23日，市文明办、市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整齐的卫生环境。

23日，市文明办、市创建办会同市直有关部门，在各县(市)区开展城市清洁集中行动和防疫消杀工作，持续营造干净整齐的卫生环境。

此次行动，全市共组织机关党员干部、社区居民、志愿者、环卫工人等12万余名，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4600台次，清洗主次干道370余条、背街小巷340条，对2400个小区(家属院)、110个城乡接合部、2186个村庄、35个农贸市场等进行了集中清洁，清运垃圾1400余车。（记者 王子君 通讯员 杜社强 王冠峰 摄）