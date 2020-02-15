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洛阳一高校食堂老板回家结婚 窗口贴“请假条”被学生写满祝福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-26 08:18

贾柏波和妻子说看到学生们的祝福很感动

　　这两天，洛阳理工学院校内餐厅一家粥铺窗口张贴的“请假条”感动了很多人。洛报集团官方抖音“洛视频”发布的独家视频，不到24小时播放量突破600万次，点赞近3万次。昨日，记者再次见到了粥铺老板贾柏波及其妻子。

　　“因本人结婚窗口暂停营业，10月22日恢复营业，给同学们带来不便希望理解！”近日，在洛阳理工学院王城校区食堂内，“温馨粥道”粥铺窗口外张贴的两张A4纸大小的粉色“请假条”吸引不少同学关注。同学们虽然没能买到粥，但他们没有抱怨，反而掏出笔在“请假条”上写下了祝福。很快，“请假条”就被祝福文字填满了。

“请假条”上写满了祝福

　　记者看到，两张“请假条”上写满了“新婚快乐，白头偕老”“百年好合，早生贵子”“羡慕你们，希望婚后更加爱彼此”等内容。

　　给学生们写“请假条”的是粥铺老板贾柏波，几天前，他刚在老家洛宁县办了婚宴。“很多学生常到我这儿喝粥，我回家前特意在窗口贴歇业字条请假。没想到，我收到了学生们这么多珍贵的祝福。”25岁的贾柏波激动地说。

　　2018年9月，贾柏波到洛阳理工学院王城校区经营粥铺，他做的粥种类多、味道好，很受学生们欢迎。随后，他经人介绍找来一位王姓阿姨到粥铺帮忙。“王阿姨”对贾柏波的踏实、能干，是看在眼里记在心间。得知自己的“老板”还是单身，她心中窃喜。

　　“小贾人品好、心善，逐渐熟悉后，我越发觉得这小伙子靠谱儿，就边给他打工边悄悄‘考验’他。”“王阿姨”说，经过一年多的“考验”，她一次玩笑时告诉小贾，想把自己的老四闺女介绍给他。

　　“我俩挺投缘的，可以说是一见钟情。”贾柏波说，后来，经过长时间的交往，俩人到了谈婚论嫁的地步。最终，他们把婚期定在今年的10月20日。

　　说起回家结婚贴“请假条”的事儿，贾柏波说当时只是给学生们提个醒，免得他们白跑一趟，真没想到，学生们这么有心，在上面写满了祝福。“我们夫妻俩非常感动，22日上午一回到学校，就把准备好的喜糖放在窗口了，同学们都可以吃。”他说，今后，他和妻子会好好熬粥，让学生们吃得健康。

　　“我经常买他家的粥，味道好、分量足，老板和老板娘人很好。前两天，看到窗口上的字条和其他同学的留言，我也写了两句，祝他们新婚快乐。”在“请假条”上留言的一名同学说。（记者 郭学锋 通讯员 赵燕昌 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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