冷空气已在来的路上 洛阳将开启连续降水降温模式

今天多云间晴天，西北风逐渐增大至3级到4级，气温10℃到25℃。

昨日，在汝阳县城，早霞如画 记者 高山岳 摄

昨天是重阳节，洛阳的天气非常给力，天高云淡，阳光与好心情同在。不过，秋天总是在“冷空气来了”和“冷空气走了”之间穿梭前进，别看今天挺暖和，最高气温达到25℃，明天就有一股冷空气抵达，不仅会带来降水，最高气温也将直降7℃。

根据中国天气网消息，明后两天，一股中等强度的冷空气将影响我国北方，西北、华北、黄淮及东北地区将先后经历气温“大跳水”。受其影响，从明天开始，洛阳将开启连续降水降温模式，到了周三，最高气温可能只有14℃。

具体来说，受高空低槽和地面冷空气的共同影响，27日到28日，洛阳逐渐转小雨天气，最高气温明显下降，30日凌晨最低气温较低，西部高海拔山区可能出现霜冻。

今天(周一)：多云间晴天，西北风逐渐增大至3级到4级，气温10℃到25℃。

明天(周二)：全区多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏北风3级左右，气温11℃到18℃。

28日(周三)：阴天有小雨或零星小雨，气温10℃到14℃。

29日(周四)：多云间晴天，气温8℃到17℃。

30日(周五)：多云到阴天，傍晚到夜里部分地区有小雨，气温7℃到16℃。

31日(周六)：阴天到多云，气温10℃到18℃。

11月1日(周日)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温9℃到18℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）