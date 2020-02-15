@洛阳人！下月起，应天门灯光秀表演时间有变

作为洛阳最潮的网红打卡地，应天门频频出现在抖音、快手等视频平台中。尤其是灯光秀上演时，这里流光溢彩、灯光璀璨，是“古都夜八点”的必打卡景点之一。

作为洛阳最潮的网红打卡地，应天门频频出现在抖音、快手等视频平台中。尤其是灯光秀上演时，这里流光溢彩、灯光璀璨，是“古都夜八点”的必打卡景点之一。

洛报融媒记者获悉，随着天气转冷，为给游客带来更好的观赏体验，从11月1日起，应天门灯光秀播放时间调整为每周六、周日19：30播放。

繁星闪烁、龙马奔腾、神龟出水……应天门灯光秀表演中一幅幅流光溢彩的画面，如波涛、流云般瞬息万变，利用激光投影、立体声、灯光等科技手段，将音乐、影片、建筑、历史融为一体，短短12分钟，为观众带来一场视觉与听觉的盛宴。

灯光秀都讲了些啥？先看看讲解员的介绍，再实地感受吧——

灯光秀开篇以天上北斗七星的图案，引出地上的“七天建筑”。随后，出现龙马奔腾的场面，实际上是讲述伏羲时黄河中浮出龙马背负“河图”的故事；紧接着出现的神龟，则演绎了大禹时洪水泛滥，洛河中浮出神龟背驮“洛书”献给大禹的神话。灯光秀中，镶嵌绿松石兽面纹青铜牌饰的图案，代表着中国第一个王朝夏朝的建立；随后出现代表礼制的鼎，寓意礼乐俱全的周王朝。再往后，大家可以看到诗词中的洛阳、盛唐时的洛阳，及应天门名字的变迁。最后，灯光变换中，依次引出当代洛阳城市的变迁，以及知名景区龙门石窟、白马寺、天堂明堂等。

一眼千年，美轮美奂，有时间就去看看吧！(洛报融媒记者 智慧)(图片为资料图)