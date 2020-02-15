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围挡多占路？保通路扬尘多？渣土车带泥？洛阳专项整治这些问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-25 19:52

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，按照洛阳市委市政府部署要求，将聚焦市民群众反映强烈的围挡多占路、保通路扬尘多、渣土车带泥、土工布覆盖差等问题，全面启动冬季扬尘污染防治专项整治。

　　聚焦还路还绿于民，开展施工围挡专项提升整治。洛阳市城市管理、住建等部门将联合，按照“集中拆除一批、提升一批”的要求，对沿主次干道施工装修工地围挡、问题楼盘围挡、闲置土地围挡、临时保通道路围挡等各类工地围挡实施专项提升。10月前，有关部门将对中心城区工地围挡进行全面排查，可以拆除的工地和沿街围挡，做到“早拆一天是一天、多拆一处是一处”；不能拆除的，要对围挡进行信息编码管理，建立围挡信息，明确围挡范围，明确责任人和拆除节点时间，对破损的进行及时提升整治。

　　聚焦便民利民惠民，开展保通路专项提升整治。保通道路的扬尘防治将由业主负责，固化保通、保洁和扬尘治理工作模式，实施常态化保洁。同时，对群众诉求强烈的低温天气湿扫作业问题，将创新保洁方式，严禁洒水结冰影响群众出行现象发生。

　　聚焦道路扬尘防治，开展渣土运输车实施专项提升整治。严格车辆冲洗，查建筑工地源头，纠治渣土车带泥上路，污染路面问题；严格路线行驶，查立交桥快速路，纠治渣土车在快速路立交桥上沿路抛撒问题；严格车辆管理，查渣土运输企业，纠治渣土运输车辆不安装GPS定位系统、过程无法全程监管问题；严格打击力度，查违规运输车辆，纠治黑渣土车私下运行、造成扬尘和交通秩序混乱问题。对发现的渣土车问题相关环境，将实施“联合惩治”，由控尘指挥部处罚项目工地，市城市管理局处罚渣土运输公司，市交警支队处罚渣土车司机。

　　聚焦裸露黄土覆盖，开展达标土工布专项提升整治。今年冬季，将对全市所有项目工地覆盖的土工布进行定期检查，发现腐烂破损和不达标的土工布将立刻要求更换。同时，对在检查中发现裸露黄土未覆盖和大面积使用劣质土工布、破损严重更换不及时等企业，将坚决进行曝光和处罚。

　　洛阳市住建局相关负责人表示，还将对重点管控指令落实情况进行整治。在红色预警重污染管控天气，全市所有项目工地必须严格落实管控指令，严禁涉土、涉尘作业；橙色预警、黄色预警污染管控天气，非重点民生项目不得进行土石方作业、渣土清运、拆除作业和有机喷涂作业。对落实管控指令不到位、情节严重、影响恶劣的，将由市控尘指挥部按照“环保+公安”的执法模式，对项目工地相关责任人依法实施刑事拘留。

　　此外，今年冬季期间，洛阳中心城区所有项目工地，严禁国Ⅲ以下非道路移动机械使用。正在使用的，要在11月3日前清除出场，逾期后将发现一台处罚一台。未经检测、没有环保标识的非道路移动机械，要在11月15日前完成整治，逾期后也将发现一台处罚一台。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 曹淼亮）
[ 责任编辑：崔利利]
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