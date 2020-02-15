传承家风家训、 弘扬中华美德 老城区举办首届幸福孝道节

昨日下午，“传承家风家训弘扬中华美德”老城区首届幸福孝道节暨“幸福孝道家庭”评选表彰活动在洛阳幼儿师范学校礼堂举行。 昨日下午，“传承家风家训弘扬中华美德”老城区首届幸福孝道节暨“幸福孝道家庭”评选表彰活动在洛阳幼儿师范学校礼堂举行。 活动现场，岳超等14个家庭被授予“幸福孝道家庭”称号。23支参赛队通过歌曲、舞蹈、朗诵等形式，颂扬孝道美德，为观众带来一场异彩纷呈的视听盛宴。 作为老城区“家风家训”主题宣传活动之一，本次活动以宣传展示“幸福孝道家庭”为契机，激发广大家庭讲好家风故事、书写家国情怀，共同推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 石智卫 文/图)