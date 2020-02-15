洛阳各地积极开展重阳节敬老爱老主题活动

又是一年重阳节。文艺汇演、爱心义诊、感恩敬老……洛阳市各地以持续弘扬孝老爱亲美德为着力点，精心组织开展了一系列内涵丰富、形式多样的重阳节主题活动，用点滴爱心弘扬新时代尊老、敬老、爱老、助老新风尚。

又是一年重阳节。文艺汇演、爱心义诊、感恩敬老……洛阳市各地以持续弘扬孝老爱亲美德为着力点，精心组织开展了一系列内涵丰富、形式多样的重阳节主题活动，用点滴爱心弘扬新时代尊老、敬老、爱老、助老新风尚。

22日下午，洛阳市老城区洛邑古城文峰塔广场人头攒动，这里正在举行“传承好家风、奋进新时代”——老城区家风建设主题活动。 “重阳节来临之际陪父母来洛阳旅游，正好遇到这里开展家风建设主题活动，让我更加深刻地体会到尊老、敬老、爱老、助老的意义。”来自杭州的游客徐先生说。

“此次家风建设主题活动选择在重阳节来临之际举办，就是要倡导尊老、敬老、爱老、助老良好风尚。”老城区文明办相关负责人介绍，近年，老城区委区政府积极培育和践行社会主义核心价值观，持续开展“讲家史、传家训、立家规、正家风”活动，做好家风建设“必答题”。

最温暖的敬老是理解，最温情的孝老是陪伴。

23日，宜阳县三乡镇下庄村举行尊老爱亲饺子宴活动，为全村70岁以上老人集体过重阳节。志愿者一边包饺子，一边陪老人唠家常，现场气氛十分融洽。

“现在孩子们都很孝顺。”“麦芍可是咱们村的好媳妇。”……老人们口中的“好媳妇”，正是该村村民孔麦芍。

2013年，婆婆突发脑溢血，从此生活不能自理。喂水喂饭、擦洗按摩，孔麦芍多年来坚持侍奉老人，毫无怨言……在孔麦芍的影响下，下庄村尊老、敬老、爱老、助老的风气越来越浓厚。

重阳节当天，洛阳义民餐饮服务有限公司杨利卤肉麻屯店的志愿者来到孟津县麻屯镇敬老院。在宽敞明亮的餐厅里，41位特困供养老人被暖暖的爱心“包围”。 “我没有儿女，在这里大家就像一家人！”住在敬老院的田秀英老人脸上洋溢着享福的笑容。

敬老院负责人刘鲜说，不管是重阳节还是平时，经常有志愿者前来送温暖，他们有的参与敬老院环境卫生整治，有的带来文艺节目汇演，还有的为老人进行爱心义诊……

尊老敬老，重在贴心，贵在日常。

在新安县城涧河大道和南京路交叉口附近，有一处老年群众的“网红打卡地”——新安县老年人助餐中心。

“这里的饭菜价格实惠、品种丰富，适合我们老年人口味。”周一至周五中午，只要有时间，63岁的李继周就会和一帮老伙计来这里用餐，增进邻里情感。

据介绍，新安县拥有60岁以上老年人8.4万人，呈现高龄化、空巢化、独居化特点。为破解这部分老人“怎么吃”“吃什么”难题，新安县新时代文明实践中心探索公益助餐新模式，积极推动新安县老年人助餐中心建设，以“暖心+暖胃”服务，为老人打造温馨舒适的“家”。

连日来，洛阳各地持续开展重阳节主题活动。在伊川县鸦岭镇王庄村，志愿者来到百岁老人芦娥家中，为她送去爱心蛋糕；在宜阳县高村镇敬老院，幼儿园的小朋友为老人带来舞蹈、轮滑表演等；在偃师市商城街道新寨社区，戏曲志愿者为当地700多名60岁以上的老人，带来《小苍娃》《陈三两》等经典曲目……

“尊敬老人、关爱老人是中华民族的传统美德，更是现代社会文明进步的重要标志。”洛阳市文明办相关负责人表示，全市各界要积极行动起来，以实际行动践行社会主义核心价值观，在移风易俗中体现人文关怀，在孝道传承中倡导文明新风，唱响社会主旋律，弘扬时代正能量。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 张宏波 文/图)