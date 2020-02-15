“我眼中的洛阳停车场”摄影大赛启动 参与就送停车券礼包

记者今日从洛阳市城市管理局获悉，即日起“我眼中的洛阳停车场”摄影大赛启动，投稿时间截至11月2日20时。

记者今日从洛阳市城市管理局获悉，即日起“我眼中的洛阳停车场”摄影大赛启动，投稿时间截至11月2日20时。

此次活动由洛阳市城市管理局主办、洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司承办，旨在引导洛阳市民关注、了解身边的公共停车场。近年来，洛阳不断加大停车服务管理力度，在洛阳市城市管理局主导下，2019年洛阳中心城区共建成公共停车场53个，提供停车位15526个；2020年洛阳市重点民生实事工作方案中，中心城区计划新建32个公共停车场，新增停车位9886个。在不断新增停车泊位的同时，洛阳还应用大数据分析、物联网等新技术，打造出“洛阳城市停车”智慧化管理平台，使停车管理更加规范统一，让停车找位、出入、支付更便捷。

此次活动细则如下：

活动时间：10月25日至11月8日，10月25日0时至11月2日20时为提交作品时间，10月31日20时至11月8日20时为投票时间。

拍摄范围是2018年至今洛阳中心城区新建的路外停车场和路内泊位，重点推荐会议中心、青年宫等机械立体车库以及洛龙区行政中心停车场等智能停车场。拍摄主题是文明停车行为、停车场景色、以停车场为背景的人物写真等内容。

活动报名期间关注“洛阳城市停车”微信公众号，回复“参赛”获取摄影大赛投稿链接，点击进入在线提交作品。

奖品设置：

一等奖：平板电脑、500元停车券大礼包

二等奖：空气净化器、300元停车券大礼包

三等奖：运动手环、100元停车券大礼包

优秀奖：50元停车券大礼包

参与奖：作品通过审核，就送停车券礼包

活动细则可关注“洛阳城市停车”微信公众号进行了解。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟)