洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“我眼中的洛阳停车场”摄影大赛启动 参与就送停车券礼包
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-25 18:11

　　记者今日从洛阳市城市管理局获悉，即日起“我眼中的洛阳停车场”摄影大赛启动，投稿时间截至11月2日20时。

　　此次活动由洛阳市城市管理局主办、洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司承办，旨在引导洛阳市民关注、了解身边的公共停车场。近年来，洛阳不断加大停车服务管理力度，在洛阳市城市管理局主导下，2019年洛阳中心城区共建成公共停车场53个，提供停车位15526个；2020年洛阳市重点民生实事工作方案中，中心城区计划新建32个公共停车场，新增停车位9886个。在不断新增停车泊位的同时，洛阳还应用大数据分析、物联网等新技术，打造出“洛阳城市停车”智慧化管理平台，使停车管理更加规范统一，让停车找位、出入、支付更便捷。

　　此次活动细则如下：

　　活动时间：10月25日至11月8日，10月25日0时至11月2日20时为提交作品时间，10月31日20时至11月8日20时为投票时间。

　　拍摄范围是2018年至今洛阳中心城区新建的路外停车场和路内泊位，重点推荐会议中心、青年宫等机械立体车库以及洛龙区行政中心停车场等智能停车场。拍摄主题是文明停车行为、停车场景色、以停车场为背景的人物写真等内容。

　　活动报名期间关注“洛阳城市停车”微信公众号，回复“参赛”获取摄影大赛投稿链接，点击进入在线提交作品。

　　奖品设置：

　　一等奖：平板电脑、500元停车券大礼包

　　二等奖：空气净化器、300元停车券大礼包

　　三等奖：运动手环、100元停车券大礼包

　　优秀奖：50元停车券大礼包

　　参与奖：作品通过审核，就送停车券礼包

　　活动细则可关注“洛阳城市停车”微信公众号进行了解。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市志愿军老战士获颁“中国人民志...
  • 洛阳81件重点民生实事已完成或基本完...
  • “霜降”过后银杏黄 一年中最美的模样！
  • 洛阳抗美援朝烈士任西和的英雄事迹上...
  • 东汉函谷关啥模样？来看看这张画像砖...
  • 李亚会见中科院上海硅酸盐研究所所长...
  • 抗美援朝出国作战70年后 他们第一次紧...
  • 25日起航班换季 洛阳北郊机场将增加这...
  • 去哪踏秋赏银杏？这里的千年银杏林不...
  • 孟津新增滨河公园 水清林茂生态好
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月22日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    来洛阳博物馆，赏敦煌...
    百岁老人玩“数独” 被...
    “霜降”过后银杏黄 一...
    洛龙区龙泰社区：情暖...
    精彩热帖

    人在秋光中

    色彩斑斓

    昙花白日现

    家中的小猫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605