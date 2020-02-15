1217万网友围观！快手网红音乐会引燃“古都夜八点”

吸引1217万用户在线观看直播，点赞量超947万！昨晚，由快手与洛阳市联合举办的“豫见快手·点赞洛阳”快手网红音乐会再度让洛阳火爆网络。

吸引1217万用户在线观看直播，点赞量超947万！

昨晚，由快手与洛阳市联合举办的“豫见快手·点赞洛阳”快手网红音乐会再度让洛阳火爆网络。

当晚7点，音乐会在隋唐洛阳城应天门北广场唱响。在璀璨华灯之下，黑豹乐队与赵方婧、鱼大仙儿等多位网红音乐人们轮番登台献唱，在长达3个小时的演出中，现场气氛沸腾。

本场音乐会也是今年启动的“豫见快手嗨在洛阳”快手网红文旅大会闭幕式，洛阳市文化广电和旅游局官方快手账号“洛阳旅游”进行了全程直播，共吸引了1217万用户在线观看，点赞量超947万。

“你笑起来真好看，像春天的花儿一样……”音乐会上，快手网红音乐人登台献唱，带来《你笑起来真好看》《芒种》《我爱你不问归期》《世间美好与你环环相扣》等众多耳熟能详的潮流歌曲。熟悉的旋律响起，台下观众一起合唱，现场频频互动，气氛热烈。

“人到中年，但摇滚不死”，黑豹乐队这支组建于1987年的“老炮”摇滚乐队，在现场压轴出演，主唱身穿黑皮衣，披着长发演唱《兄弟》《寻找》《Don't break my heart》的样子仿佛把所有观众都拉回了那个摇滚至上的时代，当《无地自容》音乐响起时，更是引起全场欢呼。

作为“豫见快手嗨在洛阳”快手网红文旅大会的压轴项目，本次快手网红音乐会不仅为洛阳市民与快手用户带来了一场精彩的视听盛宴，也是快手持续助力洛阳文旅发展、提升洛阳城市形象的有力举措。

自7月18日河南(洛阳)快手网红文旅大会启动以来，快手通过事件影响、实效带货、科技创意、跨界整合等创新举措，开创了文旅新思路、新玩法，进一步提升洛阳城市形象，助力洛阳文旅发展。截至目前，洛阳相关话题已经超过30亿播放量，助力“古都夜八点”和“古都新生活”的文旅消费品牌，让“古今辉映，诗和远方”的城市名片，变得更加响亮！(洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图/视频)