洛阳首届汉文化节启幕！今天，洛阳30对新人举行汉式集体婚礼

华堂异彩披锦绣，良辰美景笙歌奏。今日上午，“执子之手与子偕老”洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典在洛阳定鼎门遗址博物馆门前广场启幕，30对新人盟誓发愿，结为夫妻。

汉式婚典场面

华堂异彩披锦绣，良辰美景笙歌奏。今日上午，“执子之手与子偕老”洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典，在洛阳定鼎门遗址博物馆门前广场启幕，30对新人盟誓发愿，结为夫妻。

汉风舞蹈

洛阳首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典由洛阳市文化广电和旅游局、共青团洛阳市委、洛阳市文物局、洛阳市妇联指导，洛阳日报报业集团主办，洛阳晚报、洛阳华礼礼义文化传播有限公司共同策划、承办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳洛百烟酒有限公司提供赞助支持。

新人入场

10时许，即将举行集体婚典的舞台已红毯覆地，布置得古香古色，工作人员也都身着汉服。现场整齐排列着30张几案，上面摆放有铜盆、汉盘、葫芦杯等道具。礼乐声起，新人们依次入场，现场掌声四起。主持婚礼的“赞者”朗读“诰文”，向宾客们逐一介绍，身着汉服的新人行告上礼、亲迎礼、交拜感恩礼、同牢合卺(jǐn)礼、夫妻结发礼、执手礼等礼仪，整场婚典充满仪式感，隆重庄严、华而不俗、喜而不闹。

汉式婚典仪式

郎才女貌，倜傥少年，美玉配婵娟。台下众人见证他们解缨结发，共饮合欢酒，从此良缘永结，恩爱永久。

汉式婚典场面

高斌和王明羽是一对新人，即将在11月中旬举行婚礼。两人非常喜欢传统文化，所以希望用这种传统而浪漫的方式留下特殊纪念。“身边的很多朋友都知道我们报名参加了集体婚典，这次体验感觉很好，我要向大家介绍。”王明羽说。

汉式婚典仪式

9月9日，民政部、全国妇联联合印发了《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》。意见指出，要积极推广体现优秀中华文化的传统婚礼，组织举办集体婚礼，倡导健康文明、简约适度的婚俗文化。洛阳也是汉文化积淀深厚之地，周公制礼作乐于洛阳，礼乐之邦发源于洛阳。此次举行的首届汉文化节暨“汉酱杯”大型汉式集体婚典，以周礼为蓝本，传承数千年的国礼，把集体婚礼和中国传统的汉文化相结合，既传承了中华民族传统文化，又倡导了文明嫁娶新风尚。

姻缘长廊

作为洛阳首届汉文化节，主办方还在为期两天的活动中贯穿多项汉文化元素，充分展现汉风汉韵。25日精彩活动继续，欢迎您到现场体验。

●25日上午：“牵手秋天·幸福起航”单身青年联谊活动

亮点：由洛阳师范学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、中船重工725所、洛阳银行及洛阳市直机关单位等联合举办，为单身青年搭建沟通交流、相识相爱的平台。

为了让更多优质单身男女早日找到意中人，本次活动还设置了仿汉式建筑搭建起的相亲长廊，包含上万份单身人士资料，届时会有义务红娘免费为单身青年现场牵线，让您在优雅古朴的汉风汉韵中，体验古典浪漫，邂逅美好姻缘。

●25日晚上：国风雅乐编钟演奏会

亮点：洛阳市伊川县周鼎仿古工艺有限公司、弘艺国乐艺术中心将联合承办，异彩纷呈的节目，期待您的到来。(洛报融媒记者 李岚/文 张光辉/图)