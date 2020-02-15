洛阳今天晴天到多云 气温5℃到19℃

昨日迎来秋季的最后一节气霜降，进入霜降后，冷空气活动频繁，冬天越来越近，人们更应该注意添衣防寒。同时，霜降节气天高云淡，红叶尽染，是登高赏秋的好时节。

昨日，兴洛湖公园的银杏叶泛黄，在阳光下如诗如画。（记者 张光辉 摄）

昨日迎来秋季的最后一节气霜降，进入霜降后，冷空气活动频繁，冬天越来越近，人们更应该注意添衣防寒。同时，霜降节气天高云淡，红叶尽染，是登高赏秋的好时节。

从常年来看，进入霜降节气后，影响我国的冷空气活动越来越频繁，昼夜温差迅速增大，尤其在江南、华南地区，气温的起伏越发明显；西北、东北的部分地区早已呈现出一派“寒风落叶”的初冬景象，需要警惕冷空气带来的强风雪天气；华北南部、黄淮等地的雾和霾天气也变得多了起来。

据中国天气网消息，今年霜降前半段，冷空气将频繁侵扰我国北方，预计未来10天冷空气活跃，特别是今天到27日，将有一次中等强度的冷空气自西向东影响我国北方地区，带来大风降温天气过程。

双休日我市仍是好天气，秋高气爽，适合踏秋，但早晚气温低，温差较大。具体来说，受高空偏西气流控制，预计今天我市晴天到多云，东南风2级到3级，气温5℃到19℃；明天多云到晴天，偏西风2级到3级，最低气温5℃到20℃。

秋季天凉夜长，人的食欲大开，运动量减少，人体每天摄入的热量很容易超过消耗的热量，导致脂肪堆积，如果不进行调整，经过秋、冬两季，很容易发福。对于爱美的小伙伴来说，秋季适当“贴秋膘”可以，但也要加强锻炼。（记者 张喜逢 通讯员 禹东晖）