男子贪小便宜网上出售银行卡 结果害人害己

“当下，有人受利益驱使出售个人银行卡，殊不知这种行为不但违法，还会害人害己。”昨日，新安县公安局北冶派出所所长孔德刚说。

“当下，有人受利益驱使出售个人银行卡，殊不知这种行为不但违法，还会害人害己。”昨日，新安县公安局北冶派出所所长孔德刚说。

今年7月，孔德刚接到杨梅(化名)的报警称，她在一个交友平台上结识一名男子，并添加了对方的微信。俩人聊了没多久，对方就向她推荐一个投资理财平台，声称在上面理财收益高。起初，她对男子的话半信半疑，试着在平台上充值400元。没多久，她平台账户上的金额变成了5000多元，还能顺利提现。此后，她又被对方引诱，陆续投入累计30万元，发现无法提现后，才意识到被骗。

警方调查发现，杨梅有一笔钱流入一个平顶山的银行账户，开户人为郝某。本月14日，民警赶赴平顶山将郝某抓获。原来，郝某之前在网上看到有人发布收购银行卡的信息。他与对方取得联系，以四五百元的价格将自己的银行卡出售，对方使用其银行卡分流资金，转移赃款。

民警调查得知，郝某关注有该银行卡所属银行的微信公众号，公众号会定期给他发送银行账户流水信息。他的爱人看到后误以为他藏私房钱，遂将其银行卡挂失。不法分子发现钱取不出来，说他“不讲信用”，双方因此见了一次面。随后，他补办新卡，将卡上的钱转给不法分子。

目前，郝某对买卖银行卡及结伙实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳，被警方刑拘，此案仍在进一步调查。

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刑法第一百七十七条之一规定，出售、购买、为他人提供伪造的信用卡(指由商业银行或其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡)或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。（记者 魏巍 通讯员 高铎）