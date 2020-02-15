工地工人监守自盗 装满一车钢筋销赃

宜阳县一条在建高速公路正在紧张施工，工地工人竟监守自盗，盗窃大量钢筋。23日，记者从宜阳警方获悉，民警仅用3个多小时便将3名犯罪嫌疑人抓获归案。

宜阳县一条在建高速公路正在紧张施工，工地工人竟监守自盗，盗窃大量钢筋。23日，记者从宜阳警方获悉，民警仅用3个多小时便将3名犯罪嫌疑人抓获归案。

10月7日22时，宜阳县公安局盐镇派出所接到报警称，宜阳县盐镇乡周沟村新伊高速建设工地内大量钢筋被盗。

接警后，民警迅速赶赴现场展开调查。经查，工地工人刘某某等人有重大作案嫌疑。随后，民警对盐镇乡及周边乡镇废品收购站进行全面排查。

民警连续工作，终于在当日23时许，在盐镇乡石陵村王某某的废品收购站内发现了被盗钢筋。经现场清点，被盗钢筋约800公斤。

8日1时许，民警将赃物追缴后，迅速将刘某某等3个人抓获归案。经审讯，刘某某等3个人对盗窃在建工程钢筋的犯罪事实供认不讳。

刘某某交代，他和两名同伙均为湖南人，3个人长期驻守工地，便寻思盗窃钢筋卖钱。10月7日21时许，他们驾驶工地皮卡车，将工地内钢筋装满一车，趁夜深人静，悄悄运至盐镇乡石陵村王某某的废品收购站进行销赃，拿到1630元销赃款后匆匆离去。

目前，刘某某等3个人已被刑事拘留，被盗钢筋已全数追回。（记者 申利超 通讯员 周媛）