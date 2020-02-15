昆明犬游泳被水草缠住 救援队员划船救出“落水狗”

昨日，伊川县蛟龙救援队队员康六三说，前几天，一只狗到伊河里游泳，不慎被困在水草间一个多小时，他与队友划船将狗救了上来。

狗被水草缠住(视频截图)

昨日，伊川县蛟龙救援队队员康六三说，前几天，一只狗到伊河里游泳，不慎被困在水草间一个多小时，他与队友划船将狗救了上来。

20日下午4点多，康六三接到一个求助电话称，在伊河志远桥附近，有一只狗被困河里，请他过去解救。他与两名队友赶到现场发现，一只黑色的狗被困在水草间，距岸边五六十米。求助者刘先生说，那只狗是昆明犬，一岁多，半年前他把狗送给朋友魏先生。当日下午，魏先生带狗到河边玩，狗跑到河里游泳，结果被水草缠住出不来。魏先生打电话叫他来帮忙，他也没办法，狗已被困一个多小时。

随后，康六三与队友在附近找到一艘船，将船划到狗被困位置，用划船的竹竿去捞狗，狗在水草里挣扎着往船边靠，他们顺势将狗救上船。经检查，狗并无大碍，就是冻得直打哆嗦。

据了解，昆明犬是国产优良犬种，因在昆明繁育而得名。昆明犬对环境有较强的适应性，广泛用于边防巡逻、侦察破案等。（记者 魏巍）