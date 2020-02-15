女子去景区祈福 把孩子留车里险酿祸

一名女子去景区祈福，把孩子单独留在车上睡觉，孩子醒后打不开车门，急得哇哇大哭，幸亏天不热，才没发生意外。昨日，安乐派出所民警联系记者，想借此事提醒家长，不要把儿童单独留在车内。

一名女子去景区祈福，把孩子单独留在车上睡觉，孩子醒后打不开车门，急得哇哇大哭，幸亏天不热，才没发生意外。昨日，安乐派出所民警联系记者，想借此事提醒家长，不要把儿童单独留在车内。

22日9时40分前后，安乐派出所白马寺综合队巡防队员倪金堂等人在白马寺景区停车场巡逻时，隐约听见有孩子在哭喊。他们仔细寻找发现，哭声是从一辆白色轿车上传出来的。当时，一个3岁左右的小男孩被困在轿车后排，一边哭喊一边拍打车窗玻璃，小脸憋得通红。巡防队员发现拉不开车门，只好一边隔着车窗玻璃安慰小男孩，一边通过114和警务综合平台联系车主。

“我们连打了三四个电话，一直没人接，真把人急死了。”倪金堂说，过了约20分钟，就在他们打算想办法破开车窗时，小男孩的妈妈出现了。小男孩被妈妈抱下车时，裤子都尿湿了，头上全是汗。孩子的妈妈说，当天她开车带孩子来白马寺景区祈福，到停车场后见孩子正在睡觉，就把他一个人留在了车里。

女子赶回来，把孩子抱下车

“幸亏现在是秋天，气温低，要是在夏天，你把孩子一个人留在车上，知道有多危险吗？”巡防队员批评该女子。

民警提醒家长，不要把儿童单独留在车内，尤其是夏季高温天，儿童在汽车这种封闭的空间里，很可能因高温、缺氧而中暑、休克甚至死亡。此外，把儿童单独留在车里，还可能出现儿童乱摸乱动导致车门从内部上锁等情况。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚 文/图）