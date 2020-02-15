市民反映洛浦秋风园的公厕已断水近20天 管理部门这样回应

近日，有市民反映，洛浦秋风园的公厕已断水近20天，给入园锻炼的市民带来不便。昨日，记者采访得知，公园管理部门正进行水网改造，恢复供水前，暂由保洁员从附近拉水打扫卫生。

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近日，有市民反映，洛浦秋风园的公厕已断水近20天，给入园锻炼的市民带来不便。昨日，记者采访得知，公园管理部门正进行水网改造，恢复供水前，暂由保洁员从附近拉水打扫卫生。

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市民赵先生家在洛浦秋风园附近一小区，平日他总到公园晨练。本月初，他发现公园里的公厕突然断水。“公厕旁边有个广场，很多老年人都选择到这儿晨练，可最近公厕没有水，环境卫生大不如前。”赵先生说。

所跑单位

市城市管理局

跑腿经历

昨日上午，记者来到洛浦秋风园，断水的公厕在临近公园门口的位置，公厕内的水龙头等处确实断水。不过，公厕公共区域的地面像是刚被打扫过，看起来比较干净。

“我刚提了三大桶水，用瓢舀水把厕所冲刷干净。”公厕保洁员说，这里断水已经持续近20天了，断水原因是公园管理部门对公厕供水管网进行改造。为保证公厕洁净、方便群众使用公厕，他们暂时轮流用清运垃圾的车子到三四百米外的地方拉水。

“说实话，我们的工作存在一定的问题，没有及时张贴停水通知，把停水原因告诉大家，给一些市民造成了不便。”市城市管理局相关工作人员说，他们会尽快在公厕外张贴告知书，同时督促施工单位在保证工程质量的前提下加紧施工，早日完成水网改造，恢复供水。

跑腿结果

记者把采访情况告知赵先生后，他表示理解、支持。（记者 郭学锋）