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您家小区今冬能供暖吗？快来这里找答案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-24 08:49

　　昨日迎来霜降节气，距离我市集中供暖的日子也越来越近，不少小区居民都急切地想知道今冬自家小区能否用上暖气。

　　针对市民咨询较为集中的小区，记者采访洛阳热力有限公司为大家解答。

　　我家在老城区黄梅路6号院，已经缴过暖气初装费，但现在还没有动工？今冬能供暖吗？

　　答：该小区本年度安装户数达不到小区总户数的50%，所以未列入本年度供暖计划，预计下一年度可以供暖。

　　我家在西工区和昌·鸿景园小区，去年12月初才用上暖气，却是按整个采暖季缴纳的费用。请问去年的余额怎么处理？

　　答：去年，我市供暖天数122天，您所在小区实际供暖天数101天，实际收费101天，余额在您的账户内，今冬供暖可使用。

　　老城区三达新村今冬可否供暖？为什么目前还没有收到缴费通知？

　　答：该小区的供暖设施已建设完毕，具备供暖条件，今冬计划供暖。新入网的小区一般在调试完毕后才通知用户缴费，请您留意小区的缴费通知。

　　我家在西工区光华苑，想知道今冬能否如期供暖？

　　答：该小区直供改造开工较晚，预计供暖时间在12月1日。

　　西工区万众一家二期今冬能用上暖气吗？

　　答：目前，该小区开发商正在确定二期安装热力站的场所，热力站尚未开始建设，待热力站建设完毕方可供暖，预计供暖时间在12月底。

　　涧西区南昌路兴苑公寓今年能否如期供暖？

　　答：该小区今冬计划按时供暖。

　　洛龙区安泰小区今冬能否供暖？

　　答：该小区今冬计划按时供暖。

　　涧西区珠江路七号街坊今冬能否如期供暖？

　　答：该小区供暖工程项目有关手续已办理完毕，计划近期完成剩余工程量，该小区今冬计划供暖，供暖时间在12月15日左右，请您留意小区的试压通知。

　　瀍河区华林新村什么时候能供暖？

　　答：该小区未列入今冬的供暖计划，计划下一采暖季供暖。

　　西工区上阳花园2-16号楼今冬能用上暖气吗？

　　答：上阳花园2-16号楼今冬将按时供暖。

　　我在涧西区嵩山路生活新境小区居住，我们小区今冬能否用上暖气？

　　答：该小区计划今冬按时供暖，请您留意小区的试压通知和缴费通知。

　　涧西区春华·朗城5号楼今年能否供暖？

　　答：该小区今冬计划供暖。

　　涧西区新材小区今年能供暖吗？

　　答：该小区今冬计划按时供暖，请您留意小区的试压通知和缴费通知。

　　老城区春都新村今年能供暖吗？

　　答：该小区供暖设施建设与老旧小区改造工程冲突，目前已协商完毕，洛阳热力有限公司正在加紧施工，力争按时供暖。

　　西工区解放路27号院今冬是否能使用暖气？

　　答：该小区供暖设施尚未通过供暖专项验收，验收合格后方可办理入网手续。

　　瀍河区万熹福瑞小区今冬什么时间供暖？

　　答：该小区供暖设施尚未通过供暖专项验收，验收合格后方可办理入网手续。（记者 郭飞飞 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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