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莫高窟第3窟千手千眼观音壁画：中国画线描集大成者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-24 08:44

　　展品小档案

　　展品名称：莫高窟第3窟复制窟

　　年代：元代

　　形制：覆斗顶殿堂窟

　　简介：莫高窟中晚期最为重要的一座洞窟，艺术价值极高。整窟以观音信仰和观音变相为主题，其中南、北两壁的千手千眼观音壁画是中国画线描的集大成者。

　　昨天本报介绍了展览上莫高窟现存最早期的洞窟第275窟的复制窟，当您从第275窟出来，对面便是莫高窟第3窟的复制窟。值得一提的是，这个看起来不大的洞窟既是莫高窟开凿最晚的一个洞窟，又是中国画线描的集大成者。

　　这个洞窟体积比较小，四壁的高、宽都不超过2.5米，主尊为八臂观音菩萨，头毁，每只手拿着不同的佛教法器。这个洞窟最醒目、最为人们所注重的，是南、北壁两幅通壁大幅的千手千眼观音壁画，不仅画幅大，而且技法精湛、传神。以线描为主的独特画法，集中了中国画用毛笔线条造型的全部功能。

　　该窟是一座以观音信仰和观音变相为主题的洞窟，窟中无论是主尊塑像，还是其他壁上的净瓶观音、散财观音、执瓶菩萨等，都是观音菩萨的化身或现身。

　　千手千眼是观音菩萨所化现。以这座复制窟南壁的千手千眼观音为例，观音头顶双手托化佛，胸前双手合一，千手千眼如扇轮，赤足立于莲花上，属密教信仰。这是观音的全身立像，11面，叠头如塔，背后42只大手和600多只小手组成的圆轮，恰似孔雀开屏。

　　观音周围有眷属八身，绘制极其精湛，是敦煌壁画的压卷之作。上方为两尊持花供养的飞天，东侧是因主张祭祀时杀生而坠入地狱但最后皈依佛门的婆薮仙，西侧是福德圆满的吉祥天女，下部东侧画三面六臂的护法金刚和猪头的毗那夜迦，西侧画三面八臂的护法金刚和相投的毗那夜迦。

　　敦煌研究院工作人员付华林介绍，这幅壁画达到了中国绘画线描的最高境界，画工对线条的运用已达炉火纯青的地步，例如以匀劲的铁线描表现人物的面部和肌肤，显得丰满圆润；以细腻的游丝描绘须发，有蓬松飘逸之感；以顿挫分明的钉头鼠尾描表现力士隆起的肌肉……

　　值得关注的是，在敦煌第3窟因为保护因素已经不能对外开放，可通过数字技术，大家在洛阳博物馆的展览上，仍然可以近距离地感受敦煌文化带来的震撼。

　　如果您留心，到龙门东山的万佛沟，会找到一尊开凿于唐代的千手千眼观音浮雕。这尊观音立像身躯周围呈放射状刻千手，每手掌刻一眼，层层相错，宛如孔雀开屏。在洛阳博物馆欣赏了元代中国绘画线描巅峰的千手千眼观音像，也许这尊石质造像的千手千眼观音，会给您带来不同的视觉享受。(记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 通讯员 黄超 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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