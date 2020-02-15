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栾川县白土镇幼师宋花荣：孝心为先 不留遗憾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-24 08:56

　　“她照顾我爸妈无微不至，我自愧不如。”22日，我们在栾川县白土镇见到宋花荣的大姑子李留琴时，她这样评价弟妹。

　　宋花荣，今年47岁，是一名有着近30年工龄的幼师。如今，她在白土镇中心幼儿园当班主任，班里有些孩子的家长是她曾经的学生。她热爱幼师工作，她说：“照顾孩子要耐心、细心，与照顾老人有很多相似之处，‘老人如小孩’。”

　　她平时工作事杂，家里老人常年生病，想要兼顾工作和照顾家庭，宋花荣有时候很犯难，她要求自己“尽职做工作，尽本分顾家”。

　　白土镇中心幼儿园园长张宝玲对宋花荣称赞有加：“花荣是一位很让人敬重的前辈，她把工作和家庭平衡得很好。十几年来，她只请过一次假。”张宝玲说，而就是这一次请假，是宋花荣要照顾年迈的公婆。这些年，宋花荣的“孝心故事”一直感动着她。

　　说起宋花荣照顾老人的事，左邻右舍没有一个不竖大拇指。宋花荣的公公去世已经一年了，说起照顾公公的点点滴滴，让人感动。宋花荣的公公晚年患老年痴呆症，每年要住院五六次。为了给公公治病，宋花荣利用节假日时间，与丈夫一起带着公公到医院检查、治疗。

　　后来，公公的老年痴呆症越来越严重，生活不能自理，婆婆年纪又大，没有能力照顾公公，就由兄妹几个轮流看护。每逢寒暑假，宋花荣便回老家看护公公。

　　“那时，公公像小孩儿一样，不知饥饱，大小便不能自理。”宋花荣说，她经常需要单独为公公擦洗、翻身、换纸尿裤，在第一次为公公擦洗身体时，有些害羞，但看到公公躺在床上难受的样子，她就什么都顾不了了。

　　宋花荣说，父亲早年因意外去世，她因此没能尽孝心存遗憾。对公公尽心尽力，就是为了弥补当年的遗憾。

　　如今，宋花荣竭尽所能照顾母亲和婆婆。宋花荣家住四楼，因婆婆腿脚不方便，她专门为婆婆在附近的一楼租房，一下班就赶过去，为婆婆洗洗衣服、晒晒被子、打扫卫生。李留琴说：“我妈那屋里啥时候都是干干净净的，花荣去了就闲不住，比我们做女儿的都做得好。”

　　“尊老爱幼是中华民族的传统美德，孝敬父母更是我们应尽的责任。我对待老人唯一的心愿就是：孝心为先，不留遗憾。”宋花荣说。（记者 冯莹雅 通讯员 张华莹 程相）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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