围绕中心发挥优势 助力副中心城市建设

21日至22日，市委老干部局组织市级老同志和离退休党组织书记代表，考察我市重点项目建设情况。

21日至22日，市委老干部局组织市级老同志和离退休党组织书记代表，考察我市重点项目建设情况。

老同志们先后考察了翠云峰立交、中石化洛阳分公司炼油结构调整项目、黄河湿地国家级自然保护区吉利段、洛阳职业技术学院(伊滨校区)、伊河“乐道”、宜阳县赵老屯村和陈宅村、地铁一号线“热滑”运行现场、九洲池景区等，切身感受洛阳在高质量发展方面取得的新成就。此次活动也是我市在全市离退休老同志中开展“我为河山赋能助力 添彩洛阳再绽芳华”专项行动的具体载体。

老同志们充分肯定了“十三五”以来我市取得的发展成就，认为近年洛阳自觉践行新发展理念，各项工作取得了长足进步，变化有目共睹、令人振奋。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会加快推进洛阳副中心城市建设的重要意义和措施路径，提高政治站位，增强大局意识，继续围绕中心工作，发挥老同志的优势和作用，为洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出应有贡献。（记者 孙小蕊 通讯员 宋艳艳）