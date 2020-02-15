洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

围绕中心发挥优势 助力副中心城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-24 08:56

　　21日至22日，市委老干部局组织市级老同志和离退休党组织书记代表，考察我市重点项目建设情况。

　　老同志们先后考察了翠云峰立交、中石化洛阳分公司炼油结构调整项目、黄河湿地国家级自然保护区吉利段、洛阳职业技术学院(伊滨校区)、伊河“乐道”、宜阳县赵老屯村和陈宅村、地铁一号线“热滑”运行现场、九洲池景区等，切身感受洛阳在高质量发展方面取得的新成就。此次活动也是我市在全市离退休老同志中开展“我为河山赋能助力 添彩洛阳再绽芳华”专项行动的具体载体。

　　老同志们充分肯定了“十三五”以来我市取得的发展成就，认为近年洛阳自觉践行新发展理念，各项工作取得了长足进步，变化有目共睹、令人振奋。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会加快推进洛阳副中心城市建设的重要意义和措施路径，提高政治站位，增强大局意识，继续围绕中心工作，发挥老同志的优势和作用，为洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出应有贡献。（记者 孙小蕊 通讯员 宋艳艳）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市志愿军老战士获颁“中国人民志...
  • “霜降”过后银杏黄 一年中最美的模样！
  • 抗美援朝出国作战70年后 他们第一次紧...
  • 洛阳抗美援朝烈士任西和的英雄事迹上...
  • 洛阳81件重点民生实事已完成或基本完...
  • 景华路小学对学校两侧人行道进行管控...
  • 李亚会见中科院上海硅酸盐研究所所长...
  • 东汉函谷关啥模样？来看看这张画像砖...
  • 25日起航班换季 洛阳北郊机场将增加这...
  • 洛龙区龙泰社区：情暖夕阳红 欢乐过重阳
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月22日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    来洛阳博物馆，赏敦煌...
    百岁老人玩“数独” 被...
    “霜降”过后银杏黄 一...
    洛龙区龙泰社区：情暖...
    精彩热帖

    人在秋光中

    色彩斑斓

    昙花白日现

    家中的小猫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605