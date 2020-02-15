21日，全市市域社会治理现代化工作推进会召开，贯彻落实中央、省委、市委关于市域社会治理现代化工作的部署要求，抓重点、补短板、强弱项，不断强化落实力执行力穿透力，确保市域社会治理现代化各项工作任务落地见效。

21日，全市市域社会治理现代化工作推进会召开，贯彻落实中央、省委、市委关于市域社会治理现代化工作的部署要求，抓重点、补短板、强弱项，不断强化落实力执行力穿透力，确保市域社会治理现代化各项工作任务落地见效。

市委常委、政法委书记娄会峰强调，要对标市委关于市域社会治理现代化试点工作的各项要求，坚持问题导向和目标导向，进一步提升政治站位，保持清醒头脑，切实增强责任感紧迫感；要聚焦探索构建“党建+一中心+两基础+三治并进”市域社会治理洛阳模式目标，进一步完善提升综治中心建设，持续夯实网格化工作基础，加快推进“雪亮工程”建设，不断提升社会治理效能；要以努力创树全省先进标杆，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳政法工作为目标，聚焦聚力，实干争先，以作风攻坚推动市域社会治理各项任务攻坚，全力打造“民有所呼，我有所应”的洛阳社会治理品牌，为加快洛阳副中心城市建设提供保障。

会前，与会人员现场观摩了西工区三级综治中心建设及网格化服务管理工作，以及宜阳县人民法院和宜阳县公安局交警大队大数据办案平台建设情况。（记者 申利超 通讯员 王伏牛）