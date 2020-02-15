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孟津新增滨河公园 水清林茂生态好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 21:21
 

　　眼下，秋色正浓，正是外出赏景的好时机。近日，洛报融媒记者来到洛阳市孟津县寻找秋日美景，当地群众热情推荐：“瀍河孟津段有好几处公园，水清岸绿，交通便利，那儿的秋景美着哩！”

　　说到瀍河，不少人先想到瀍河洛阳市区段的铜驼暮雨、瀍壑朱樱等景观，其实瀍河孟津段也有不少滨河公园和湿地。瀍河是洛河支流，发源于孟津县横水镇寒亮村，流经小浪底镇、城关镇、朝阳镇，由朝阳镇后李村进入市区。近年，孟津县全面推进瀍河综合治理，从源头治河，力保一河清水送洛城。

　　“瀍河孟津段分上游生态涵养区、中游生态景观区、下游生态休闲区三段进行治理，重点实施17公里生态涵养林、万泉湖扩容改造、牛步河湿地公园、瀍河谷郊野游园等项目。”孟津县瀍河综合治理指挥部办公室副主任李帅说，这些公园和游园水景相融、人水相亲，对于进一步推进水生态文明建设、改善城市生态环境具有重要意义，也为群众提供了休闲娱乐的好去处。

　　牛步河湿地公园位于城关镇，它是孟津县全面推进瀍河综合治理结出的硕果。中午时分，公园里游人不多，清澈的瀍河水沿着河道静静流淌，水系、垂直流和表流湿地互连。站在廊道眺望，秋色连波，仿佛身处江南园林。

　　牛步河湿地公园全长1.1公里，占地面积222亩，是孟津县周边生态景观区的重点项目。公园的建设内容包括河道治理、生态湿地、绿化提升、栈桥乐道、儿童游乐场等。李先生坐在亭子中，望着周围的芦苇，说：“这里水清岸绿、一步一景，吃完饭我就喜欢来这儿转转，空气清新，心情舒畅。”

　　牛步河湿地公园不仅景美，它还担负着提升水质的“重任”。牛步河湿地公园位于瀍河与污水处理厂尾水排放的汇流处，园内建有2个潜流湿地和2个表流湿地，可利用垄笆岩、稀释碳元等高科技材料，通过微生物分解，以及水葱、菖蒲等水生植物根系吸收，把中水水质提升至地表水Ⅲ类。目前，湿地公园提升水质的效果比较理想，等到水生植物长成后，提升水质的效果会更好。

　　移步至朝阳镇瀍沟村瀍河谷郊野公园项目，该项目按照20年一遇防洪标准，设计实施了河道治理、两岸绿化、路桥连通、美化亮化等工程。针对河道落差大的实际情况，新设3道钢坝、48道溢流堰，新增水面达18万平方。

　　年底前，该公园将完成景观绿化，开园迎宾。届时，瀍河谷郊野公园将与上游的牛步河湿地公园、瀍源公园，下游的瀍汇公园相连接，串起瀍河孟津段生态绿廊，呈现一幅水清林茂生态好的美丽画卷。

　　温馨提示：牛步河湿地公园位于瀍河大道和小浪底大道西南侧的牛步河村，附近还有瀍源公园。（洛报融媒记者 何奕儒
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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