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东汉函谷关啥模样？来看看这张画像砖拓片吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 19:03

东汉画像砖拓片

　　历史上的汉函谷关什么模样？来看看这张东汉画像砖拓片吧。

　　“从拓片字迹看，这块画像砖为东汉之物，其图示应为东汉函谷关模样。”今日，提起自己见到的一张东汉画像砖拓片，中国书法家协会会员、洛阳理工学院艺术客座教授李孟渊说。

拓片上的隶书“函谷关门”

　　李孟渊是新安县人，他很关注家乡的文化遗址。日前，我市企业家张志强向李孟渊展示了他收藏的一张东汉画像砖拓片，砖上有“函谷关门”字样和关楼图案，让李孟渊喜出望外。

　　“这张画像砖拓片是我从一名收藏爱好者那里得到的，对方说画像砖出土于洛阳地区。”张志强告诉洛报融媒记者。

拓片上的隶书“函谷关门”和关楼图案

　　记者看到，该拓片高46.5厘米，宽35.5厘米，画面呈现上下两部分。拓片上部为图画，最上方为五只飞鸟，中为六棵树，下为两幅车马图和关楼图案。拓片下部，中间为一兽首，兽口衔一环，左右两侧为菱形图案。

拓片上的关楼图案

　　“车马为一匹马拉着两轮车，一人驾车，一人坐车。车马上方有隶书‘函谷关门’四字，字体高古端庄。车马左侧为关楼，关楼为重檐结构，关有三个门，门前有四个兵卒。”李孟渊说，考虑到有衔环兽首，他推测此画像砖应为墓口封门之用。

　　李孟渊说，函谷关有秦关和汉关之别，秦函谷关位于今灵宝市北边，汉函谷关位于新安县城东，由西汉楼船将军杨仆所筑。唐代诗人王昌龄的著名诗句“秦时明月汉时关，万里长征人未还”所言之“汉时关”即为此地。

　　2013年5月，新安汉函谷关被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2014年6月22日，新安汉函谷关遗址作为丝绸之路申遗点成功列入《世界遗产名录》。

　　“这张拓片弥足珍贵，因为从拓片上的隶书‘函谷关门’字体来看，隶书已相当成熟，应是东汉时期书写。”李孟渊说，这张拓片为我们了解东汉函谷关的模样有着重要意义。

新安汉函谷关遗址 李孟渊 供图

　　“这块画像砖如果出自洛阳，那么应该是东汉之物，画像砖上的函谷关就是指汉函谷关。”我市著名学者、千唐志斋博物馆原馆长赵跟喜表示，他建议收藏者保管好这张拓片，便于业内人士研究汉函谷关的历史。（洛报融媒记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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