去哪踏秋赏银杏？这里的千年银杏林不容错过

今日上午，河南嵩县第十二届银杏文化节开幕。未来一个月，您不妨来这里尽赏大美秋色。

天光正好，秋意正浓，不少人向往一场说走就走的踏秋之旅。

今日上午，河南嵩县第十二届银杏文化节开幕。未来一个月，您不妨来这里尽赏大美秋色。

嵩县白河镇被誉为“中国银杏之乡”，数百株千年银杏树伟健挺拔、冠大荫浓、流金溢彩。每到金秋时节，成片的金色银杏美不胜收，吸引大批国内外摄影家和旅游爱好者前来观赏、创作。自2009年起，嵩县立足千年银杏林优美的自然风光，已连续举办了十一届银杏文化节。银杏文化节，已逐步成为嵩县金秋旅游的节会品牌，并取得了良好的经济效益和社会效益。

白河镇地处洛阳“南极”，总面积347平方公里，境内两带交汇、三水分流，南北交错的气候和独特的地理位置，构成了中原地区无与伦比的山水大观和完整的原始生态体系。这里蕴藏植物1991种，动物204种，珍稀的野生动物栖息林间，名贵的山珍药材丛生遍地，有“生物王国”之称。

在白河镇云岩寺遗址上，至今还完整地保存着蔚为壮观的唐代千年古银杏林。白河镇现存500年以上的古银杏树413棵，其中千年以上的古银杏树237棵，古银杏树群落集中在云岩寺、五马寺两处。最大的一棵古树树龄2300余年，树高36米，树围达7.5米。其中雌雄同株1株，黑银杏4株，甜银杏1株。这些千年银杏树高大挺拔，蔚然成林，姿态优美，叶形优雅，十分罕见，构成了一处独特的古生物奇观，具有极大的科研、观赏价值。2012年10月，白河镇被授予“中国银杏之乡”称号。2018年11月，白河镇被中国林学会授予“中国最美银杏文化小镇”称号。

本届银杏文化节由嵩县人民政府主办，持续一个月，主要活动有“多彩白河”风光摄影大赛、白河镇土特产品展示促销活动、白河镇旅游项目推介洽谈活动等。白河镇千年银杏林观赏区主要集中在白河镇下寺村和五马寺村，根据天气情况推测，今年银杏林最佳观赏期为10月底至11月中旬。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王博 文/图）