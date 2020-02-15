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25日起航班换季 洛阳北郊机场将增加这些航班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 19:04

　　今日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，10月25日起，洛阳北郊机场将开始执行新的冬春季航班计划，除将新增部分航班外，一些航班时刻也有优化调整。

　　航班换季后，洛阳北郊机场将新增至西双版纳、天津、哈尔滨、南昌等城市航班。其中，洛阳至西双版纳航班由华夏航空执飞，每周一、周三、周五、周日各一班，航班时刻为：10:05从洛阳起飞，13:10到达西双版纳，18:25从西双版纳起飞，21:05到达洛阳。

　　洛阳至天津航班由华夏航空执飞，每周一、周三、周五、周日各一班，航班时刻为：7:30从天津起飞，9:20到达洛阳，21:55从洛阳起飞，23:40到达天津。

　　南昌至洛阳至哈尔滨航班由江西航空执飞，每天一班，航班时刻为：13:35从南昌起飞，15:15到达洛阳，16:00从洛阳起飞，18:45到达哈尔滨；19:45从哈尔滨起飞，22:25到达洛阳，23:10从洛阳起飞，次日0:40到达南昌。

　　现在正值航空淡季，加上航班换季，多个航空公司都推出了低价票。例如，10月26日洛阳飞往昆明的航班，票价最低仅需345元(成人单程经济舱价格，不含税)，约为全价机票的三折。记者查询发现，洛阳飞往北京、重庆、成都、宁波、大连等城市均有低至三折或四折机票。

　　需要提醒的是，购买机票请尽量通过航空公司官网，因为官网购票一般会比第三方平台更便宜、更有保障。同时，最好仔细阅读购票页面中的相关规定，特别是关于退改签、机票发票等内容，确保无误再购票。

　　航班换季后，洛阳北郊机场通航城市将达到23个，分别为：北京、上海、广州、深圳、呼和浩特、宁波、乌鲁木齐、沈阳、重庆、昆明、大连、南宁、海口、珠海、三亚、青岛、成都、南昌、哈尔滨、天津、西双版纳、福州、兰州。

　　新的航班时刻表将执行至2021年3月27日。洛阳北郊机场工作人员提醒，由于全国各地机场均开始执行冬春季航班计划，因此乘机时请认真核对出行航班、时刻、目的地机场。如果您想了解详细的航班信息，请拨打62310121咨询洛阳北郊机场。（洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李征）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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