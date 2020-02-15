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洛阳81件重点民生实事已完成或基本完成 涉及这些方面……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 19:04

　　洛报融媒记者今日从洛阳市相关部门得知，2020年市重点民生实事整体推进顺利，81件工作已完成或基本完成年度目标；14件全年性工作正常推进。

　　洛阳2020年市重点民生实事涉及聚力脱贫攻坚、改善生态环境、推进就业创业等11个方面，共计59项、96件具体工作。截至目前——

　　81件工作已完成或基本完成年度目标：城市乐道建设；老旧小区改造；小游园建设；行政村图书室改造提升；医疗机构人员技能培训；农村义务教育寄宿制学校新建、改扩建；智慧安防建设；市场外迁；中心城区公共停车场及充电桩建设等。

　　14件全年性工作正常推进：新安“引热入洛”管网敷设工程；黄河非遗馆建设；4A级以上景区5G全覆盖；文化惠民演出；二里头夏都遗址博物馆和洛阳博物馆数字化建设；大气污染防治攻坚；法律援助；产前和新生儿疾病筛查；两癌筛查；城镇人口就业；创业担保贷款；儿童医院等5家医院建设；汝阳县、宜阳县、洛宁县、嵩县4个县域汽车客运站；城乡居民“米袋子”“菜篮子”保障等。

　　1件工作按上级要求取消：河南省人防办下发的《关于暂停开展2020年全省人防工程避暑纳凉工作的通知》明确提出，因疫情影响，今年全省暂停开展人防工程避暑纳凉工作。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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