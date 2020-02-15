洛阳景区“十元管饱”饭店老板：有10个游客吃了17碗面+5笼包子

十一长假期间，洛阳偃师马蹄泉景区一家“十元管饱”饭店上了微博热搜，饭店老板周洪强也在网络上火了。

十一长假期间，洛阳偃师马蹄泉景区一家“十元管饱”饭店上了微博热搜，饭店老板周洪强也在网络上火了。

假期过后，这家饭店还正常营业吗？假期里有哪些趣事发生？热度过去后周洪强如何选择？带着这些疑问，记者来到了景区。

周洪强说：“‘十元管饱’，就是想改变一下游客对景区的刻板印象。”假期里他遇到的最能吃的一批顾客，10个人在店里吃了17碗面外加5笼包子。

“只要能吃完，不浪费。我保证让你十块钱吃饱。”周洪强说，他确实遇到了一些能吃的游客，但从没碰过故意浪费的，这点儿是最让他开心的。

十一假期里，周洪强家的店，生意火爆。十二个人齐上阵，从早忙到晚，一刻不停。但他也坦言：“‘十元管饱’，如果在假期客流量够大，能赚钱。但平时亏本是肯定的。但既然承诺了‘十元管饱’，咱就得坚持下去。”(洛报融媒记者 李雨璐 通讯员 王雷/文 记者 张斌/视频)