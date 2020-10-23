当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
洛阳老城区：传承好家风 奋进新时代

　　10月22日下午，为弘扬社会主义道德风尚，引领精神文明建设，老城区在洛邑古城文峰塔广场举行“传承好家风 奋进新时代”——洛阳市老城区家风建设主题活动暨“好媳妇、好婆婆、最美家庭、最美家书”评选表彰活动。共有10个最美家庭和106位好婆婆，好儿媳受到表彰。获奖代表现场诵读家书、书写家训、用一个个感人的故事讲述和谐家庭和良好家风的真谛，赢得现场观众的掌声和喝彩。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网    2020-10-23 16:14 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605