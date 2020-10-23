10月22日下午，为弘扬社会主义道德风尚，引领精神文明建设，老城区在洛邑古城文峰塔广场举行“传承好家风奋进新时代”——洛阳市老城区家风建设主题活动暨“好媳妇、好婆婆、最美家庭、最美家书”评选表彰活动。

10月22日下午，为弘扬社会主义道德风尚，引领精神文明建设，老城区在洛邑古城文峰塔广场举行“传承好家风 奋进新时代”——洛阳市老城区家风建设主题活动暨“好媳妇、好婆婆、最美家庭、最美家书”评选表彰活动。共有10个最美家庭和106位好婆婆，好儿媳受到表彰。获奖代表现场诵读家书、书写家训、用一个个感人的故事讲述和谐家庭和良好家风的真谛，赢得现场观众的掌声和喝彩。